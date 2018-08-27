В Украине 31 августа отключают аналоговое телевещание

Аналоговое вещание будет сохранено на территориях с особым режимом для Национальной общественной телерадиокомпании и местных компаний, которые не имеют цифровых лицензий.

В пятницу, 31 августа, по всей Украине отключат аналоговое телевизионное вещание, напоминает Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

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«Кабинет министров постановлением от 13 июня 2018 года №509 внес изменения в План использования радиочастотного ресурса Украины относительно сроков использования аналоговой технологии телевизионного вещания. Следовательно, 31 августа 2018 года аналоговое телевизионное вещание прекращается на всей территории страны. Месяц назад, 31 июля, произошло отключение аналогового радиосигнала в Киеве и Кировоградской области», - сказано в сообщении.

Национальный совет внес предложения в Кабинет министров о необходимости сохранения аналогового вещания на территориях с особым режимом вещания, на приграничье, где существуют риски информационного влияния страны-агрессора, для общественного вещателя и местных компаний, которые не имеют цифровых лицензий. Правительство учло предложение о сохранении аналогового вещания на территориях с особым режимом вещания - 18 июля внесены изменения в постановление. Другие предложения также должны быть учтены в ближайшее время, добавили в Нацсовете.

Представители Национального совета в областях совместно с работниками облгосадминистраций проводят большую разъяснительную работу для населения, на местном уровне заработали call-центры, теле- и радиоканалы рассказывают об этом общегосударственном событии и размещают в своем эфире соответствующую информацию.

Ранее регуляторный орган обратился к дистрибьюторам крупнейших торговых марок, которые поставляют на украинский рынок преобразователи цифрового сигнала, чтобы они максимально обеспечили торговые сети необходимым оборудованием.

Мелкие поставщики цифрового оборудования во всех регионах страны также информированы о ситуации на отечественном рынке.

«Таким образом, розничные сети максимально обеспечивают наличие тюнеров и телевизоров различных ценовых категорий - от самых дорогих до самых дешевых, чтобы удовлетворить спрос населения на необходимое оборудование для приема цифрового телевизионного сигнала», - считают в Нацсовете.

Регулятор напомнил, что переход на цифровую технологию передачи сигнала Украина осуществляет в соответствии с обязательствами, предусмотренными Региональным соглашением «Женева-2006».