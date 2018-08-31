В Украине отключают аналоговое ТВ

В то же время, около 40% аналоговых передатчиков продолжат свою работу до конца нынешнего года.

Сегодня, 31 августа, в Украине отключат аналоговое телевизионное вещание, вместо него будет работать цифровое.

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«Кабинет министров постановлением от 13 июня 2018 № 509 внес изменения в План использования радиочастотного ресурса Украины относительно сроков использования аналоговой технологии телевизионного вещания. Следовательно, 31 августа 2018 года аналоговое телевизионное вещание прекращается на всей территории страны. Месяц назад, 31 июля, произошло отключение аналогового радиосигнала в Киеве и Кировоградской области», - напоминает Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

В то же время, аналоговое телевещание будет действовать до 31 декабря 2018 на территориях, граничащих с Россией, а также для Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НГТУ) и местных телекомпаний, не имеющих цифровых лицензий. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 29 августа.

По данным председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко, около 40% аналоговых передатчиков продолжат свою работу до конца нынешнего года.

«По состоянию на 1 июля 2018 без учета Автономной республики Крым и оккупированных территорий работал 1881 аналоговый передатчик. 60 передатчиков были выключены 1 августа в Киеве и Кировоградской области», - сказал Артеменко.

По его словам, 1063 передатчики будут отключены 1 сентября полностью и 25 передатчиков будет отключено частично.

Он сообщил, что согласно плану использования радиочастотного ресурса, будет продолжена работа на территориях с особым режимом вещания 147 передатчиков по аналоговой лицензии и еще 21 - на основании разрешений на временное вещание.

«Таким образом, 758 передатчиков продолжат работу до конца этого года, это 40% от общего количества аналоговых передатчиков», - сказал Артеменко.

В Нацсовете заявили, что ранее регуляторный орган обратился к дистрибьюторам крупнейших торговых марок, которые поставляют на украинский рынок преобразователи цифрового сигнала (тюнеры), чтобы они максимально обеспечили торговые сети необходимым оборудованием. Мелкие поставщики цифрового оборудования во всех регионах страны также проинформированы о ситуации на отечественном рынке. «Таким образом, розничные сети максимально обеспечивают наличие тюнеров и телевизоров различных ценовых категорий - от самых дорогих до самых дешевых, чтобы удовлетворить спрос населения на необходимое оснащение для приема цифрового телевизионного сигнала», - считают в Нацсовете.

Отключение аналогового сигнала затронет тех украинцев, которые смотрят телевизор через эфирную антенну. Тем, у кого кабельное, спутниковое или интернет-телевидение, беспокоиться не о чем - все каналы будут работать по-прежнему. Остальным для просмотра телеканалов придется подключиться к бесплатному цифровому эфирному телевидению Т2, которое позволяет смотреть около 30 украинских каналов. Практически в каждый новый телевизор уже встроенный DVB-T2. В таком случае останется только его подключить к антенне и настроить. Для телевизора старой модели необходимо будет купить тюнер Т2 (стоимость которого начинается от 400 грн - ред.) и присоединить его к своему экрану.

В Украине около 5 млн домохозяйств, пользующихся аналоговым эфирным ТВ - 37,5% от общего количества. По данным экспертов, большинство из этих телезрителей имеют доступ к другим способам получения сигнала, но наиболее уязвимыми являются жители сельских территорий.

По данным оператора, который занимался строительством цифровой эфирной сети наземного телевидения в Украине, фирмы «Зеонбуд», 95% территории страны покрыто цифровым сигналом. В то же время, украинские телеканалы говорят, что уровень покрытия едва достигает 60%.

Как сообщал УНИАН, 13 июня Кабинет министров принял решение о продлении сроков использования технологий аналогового телевизионного вещания до 31 августа 2018 года. Продолжение действия аналогового телевещания распространяется на все области, кроме Киева и Кировоградской области, где аналоговое вещание отключили 31 июля 2018.

В Кабмине ожидают, что принятие такого решения позволит провести поэтапный переход от аналогового к цифровому вещанию и будет способствовать повышению уровня информационной безопасности Украины. Окончательное отключение аналогового сигнала в Украине должно состояться в апреле-мае 2019 года.

Правительство утвердило план мероприятий по внедрению в Украине цифрового телерадиовещания в октябре 2016 года.

Справка УНИАН. «Зеонбуд» - оператор цифровой многоканальной телесети в составе четырех мультиплексов в стандарте DVB-T2 (MPEG-4). Получил лицензию Нацсовета по телерадиовещанию в декабре 2010 года. Официально компания принадлежит кипрским оффшорам. Ранее в СМИ высказывались мнения, что реальными владельцами являются Александр Янукович, Ринат Ахметов и Дмитрий Фирташ. В «Зеонбуд» эту информацию опровергли.

На данный момент «Зеонбуд» - единственный провайдер цифрового эфирного телевидения в Украине.