Аналоговое отключат не всем: около 40% передатчиков продолжат работу до конца года

Окончательное отключение аналогового сигнала в Украине должно произойти в апреле-мае 2019 года.

Около 40% аналоговых передатчиков продолжат свою работу до конца текущего года, сообщил на пресс-конференции глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко.

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"По состоянию на 1 июля 2018 года без учета Автономной республики Крым и оккупированных территорий работал 1881 аналоговый передатчик. 60 передатчиков было выключено 1 августа в Киеве и Кировоградской области", - сказал Артеменко.

По его словам, 1063 передатчика будут выключены 1 сентября полностью и 25 передатчиков будут отключены частично.

Он сообщил, что согласно плану использования радиочастотного ресурса, будет продлена работа на территориях с особым режимом вещания 147 передатчиков по аналоговой лицензии и еще 21 – на основании разрешений на временное вещание

«Таким образом, 758 передатчиков продолжат работу до конца текущего года, это 40% от общего количества аналоговых передатчиков», - сказал Артеменко.

Как сообщал УНИАН, 13 июня Кабинет министров принял решение о продлении сроков использования технологий аналогового телевизионного вещания до 31 августа 2018 года. Продление действия аналогового телевещания распространяется на все области, кроме Киева и Кировоградской области, где аналоговое вещание отключили 31 июля 2018 года.

В Кабмине ожидают, что принятие такого решения позволит провести поэтапный переход от аналогового к цифровому вещанию и будет способствовать повышению уровня информационной безопасности Украины. Окончательное отключение аналогового сигнала в Украине должно произойти в апреле-мае 2019 года.

Правительство утвердило план мероприятий по внедрению в Украине цифрового телерадиовещания в октябре 2016 года.