В Министерстве инфраструктуры провели кадровые ротации
Кабмин уволил трех заместителей министра и назначив одного
Кабинет министров Украины провел кадровые ротации в Министерстве инфраструктуры Украины, уволив трех заместителей министра и назначив одного, говорится в распоряжениях правительства, опубликованных на веб-портале Кабмина.
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В частности, с должностей заместителей министра уволены Андрей Бондаренко, Петр Пинскас и Владимир Корниенко. Все были назначены на свои должности при прежнем министре Максиме Бурбаке.
Другим своим решением Кабмин назначил Владимира Омеляна заместителем министра инфраструктуры. Ранее Омельян возглавлял аппарат экс-министра Кабинета министров Остапа Семерака.
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2 декабря Верховная Рада Украины назначила новый состав правительства, должность министра инфраструктуры занял Андрей Пивоварский, выдвинутый на пост партией «Блок Петра Порошенко».