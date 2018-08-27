Нацсовет по вопросам ТВ просит Кабмин сохранить аналоговое вещание на границе с Россией

Ожидается, что соответствующее решение будет принято в среду, 29 августа, на заседании правительства.

Национальный совет по вопросам ТВ и радиовещания обратился в Кабинет министров с просьбой сохранить аналоговое вещание в зоне проведения операции Объеденных сил, а также на территориях, граничащих с Российской Федерацией.

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Об этом на пресс-конференции сообщил глава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко.

«Переходим все на цифровое телевизионное вещание за исключением территории с особым режимом вещания, речь идет о зоне проведения операции Объеденных сил, а также тех, что граничат с Российской Федерацией. Также, аналоговое вещание будет пока сохранено для Национального общественного телевидения Украины (НОТУ) и местных телерадиокомпаний. Такое решение мы ожидаем в эту среду. Правительство должно внести соответствующие изменения на своем заседании в План использования радиочастотного ресурса», - сообщил Артеменко.

Он отметил, что отключение аналогового вещания является одним из международных обязательств Украины.

Кроме этого, по словам Артеменко, это еще «и необходимость выровнять радиочастотный ресурс для развития новых перспективных технологий, в том числе, LTE или 4G», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 13 июня Кабинет министров принял решение о продлении сроков использования технологий аналогового телевизионного вещания до 31 августа 2018 года. Продление действия аналогового телевещания распространяется на все области, кроме Киева и Кировоградской области, где аналоговое вещание отключили 31 июля 2018 года.

В Кабмине ожидают, что принятие такого решения позволит провести поэтапный переход от аналогового к цифровому вещанию и будет способствовать повышению уровня информационной безопасности Украины. Окончательное отключение аналогового сигнала в Украине должно произойти в апреле-мае 2019 года.

Правительство утвердило план мероприятий по внедрению в Украине цифрового телерадиовещания в октябре 2016 года.