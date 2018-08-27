«Укравтодор» договорился о разработке ТЭО для платной дороги Киев - Белая Церковь

Согласно тендерной документации, компания должна предоставить технико-экономическое обоснование строительства дороги до конца декабря 2019 года.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») в лице Службы автомобильных дорог в Киевской области заключила договор с компанией «Научно-производственная фирма «Мостопроект» о разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства концессионной автомобильной дороги Киев - Белая Церковь на участке от Окружной дороги до транспортного узла Белая Церковь (Северная) на дороге М-05 Киев - Одесса стоимостью 5,4 млн грн с НДС.

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Об этом сообщается в электронной системе государственных закупок Prozorro.

При этом, первичное ценовое предложение компании составляло 7,35 млн грн. Аукцион состоялся 31 июля, а договор между Службой автодорог в Киевской области и «Мостопроектом» был заключен 17 августа 2018 года.

Ориентировочная длина новой автомагистрали категории 1-А составит около 50 километров ориентировочной стоимостью строительства 7,5 млрд гривень. Дорога будет проходить через Киево-Святошинский, Обуховский, Васильковский и Белоцерковский районы.

Согласно календарному плану, компания «Мостопроект» обязуется предоставить технико-экономическое обоснование до конца декабря 2019 года.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2018 года Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог» (№6766), разрешающий передавать на условиях концессии дороги общего пользования государственного значения для строительства и эксплуатации.