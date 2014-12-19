На праздники будет курсировать еще один дополнительный поезд Киев - Львов

«Укрзализныця» продолжает назначать дополнительные поезда на новогодние и рождественские праздники. Так, железнодорожники увеличили количество поездов в западном направлении... Это уже 13-й дополнительный поезд, который предложила пассажирам «Укрзализныця» на праздничный период», - сказано в пресс-релизе ведомства.

Согласно сообщению, поезд №291/292 будет отправляться из Киева и Львова 30 и 31 декабря. В частности, из столицы поезд будет отправляться в 8:20 и прибывать во Львов в 16:30. В обратном направлении поезд будет отправляться в 13:35 и прибывать в столицу в 21:39.

В среднем во время пиковых перевозок с 25 по 31 декабря ежесуточно будут курсировать 169 поездов дальнего следования, на которые ведомство предлагает пассажирам более 637,5 тыс. билетов.

В пресс-службе напомнили, что в период новогодних и рождественских праздников по Украине будут курсировать следующие дополнительные поезда: №207/208 Киев - Ужгород, №239/240 Киев - Ужгород, №267/253 Киев - Ужгород, №219/220 Киев - Ивано-Франковск, №269/270 Киев - Ивано-Франковск, №217/218 Киев - Ивано-Франковск, №795/796 Киев - Винница, №210/209 Николаев - Киев, №242/241 Одесса - Ужгород, №272/273 Одесса - Черновцы, №501/502 Днепропетровск - Львов, №542/543 Кривой Рог - Львов.

Читайте такжеС 16 января изменится график курсирования поезда Харьков – УжгородКроме того, «Укрзализныця» назначила дополнительные рейсы графиковых поездов №773/774 Киев - Каменец-Подольский, №225/226 Киев - Харьков, №782/774, 773/781 Кременчуг, Полтава - Киев и №798/797 Одесса - Винница.

В целом, «Укрзализныця» подготовила более 3 тыс. пассажирских вагонов к работе в зимний период, из которых 2583 оборудованы системой электрообогрева.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" на зимние праздники готова обеспечить перевозку около 1,4 млн пассажиров в поездах дальнего следования по самым популярным направлениям.

Также «Укрзализныця» сообщила, что не планирует прекращать железнодорожное пассажирское сообщение с Российской Федерацией, в то время как Российские железные дороги (РЖД) с 14 декабря отменили 4 поезда, курсирующих через территорию Украины.