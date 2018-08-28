«Укрзализныця» закрыла продажу билетов на ряд поездов

Ведомство в связи с ремонтом вносит изменения в расписание движения поездов, курсирующих в западном направлении.

Государственная акционерная компания «Укрзализныця» в связи с проведением плановых ремонтов инфраструктуры на участке Жмеринка – Гречаны временно закрыла продажу билетов на ряд поездов в западном направлении. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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«Для проведения плановых ремонтов инфраструктуры на участке Жмеринка – Гречаны к расписанию движения поездов, в частности тех, что курсируют в западном направлении, вносятся изменения. В связи с этим временно закрыта продажа билетов на некоторые поезда в этом направлении», - говорится в сообщении.

На этой неделе, после корректировки графика движения поездов, продажа билетов будет возобновлена, отмечают в ведомстве. Ремонтные работы запланированы на вторую и третью декады сентября.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» - публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.