В Украине «евробляхи» уже заняли 19% вторичного рынка: рейтинг самых продаваемых авто

Каждый 5-й проданный в августе автомобиль уже был на еврономерах.

Торговля автомобилями на еврономерах вышла на новый уровень. Теперь предложения по «евробляхам» вывели в отдельные разделы крупнейшие украинские классифайды, чтобы выбирать «доступные авто» не «мешали» автомобили на украинской регистрации со своими высокими ценами.

Читайте такжеБюджет ежегодно будет терять 2 миллиарда из-за закона о "евробляхах" - Кабмин

Подобрать авто на «еврономерах» можно от несколько сотен долларов, но большинство сделок происходит в диапазоне $1,5-2 тыс, пишет AUTO-Consulting. Как отмечает издание, уже есть предложения премиальных и недешевых автомобилей, цена которых, все равно ниже, чем их аналогов на украинских номерах.

По информации издания, к концу лета, так называемые» «евробляхи» уже занимают 19% вторичного рынка. То есть, каждый 5-й проданный в августе автомобиль уже был на еврономерах. Такие авто ежемесячно отвоевывают по 8-12 тыс. клиентов на украинском рынке.

Рейтинг самых продаваемых авто на «еврономерах» за период июнь-август 2018 года:

Как видим, сформировался четкий пул лидеров, на которые приходится львиная доля всех продаж «евроблях».

Как сообщали УНИАН, 13 июля парламент принял в первом чтении проект закона, целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей.

Проблема с нерастаможенными авто на еврономерах существует уже давно и с каждым годом количество таких машин увеличивается. В феврале ГФС сообщала, что в Украине находится почти 425,4 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией, из которых более 246,4 тыс. - с нарушением срока пребывания.