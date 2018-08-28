Омелян рассказал, кто займется строительством современного аэропорта в Днепре

Ярославский ранее подтвердил свою готовность инвестировать в создание современного пассажирского авиатерминала в Днепре, как только государство — владелец взлетно-посадочной полосы — примет решение о выделении средств.

Государство совместно с известным украинским бизнесменом Александром Ярославским, владельцем и президентом группы DCH, будет инвестировать в строительство нового аэропорта в Днепре.

Об этом в интервью Liga.net заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Как известно, модернизация взлетно-посадочной полосы днепровского аэропорта должна финансироваться из госбюджета как объект стратегического двойного (гражданского и военного) назначения, но пока ее последняя реконструкция проводилась еще в 80-х годах прошлого века. Крупнейший мегаполис и деловой центр Украины, фактически, отрезан от международного авиасообщения, а жители Днепра и многих других расположенных поблизости населенных пунктов вынуждены пользоваться для путешествий и деловых поездок услугами более современных аэровокзалов в других регионах Украины.

«Взлетной полосы нет. Она в ужасном состоянии. Нужно полностью строить новую. Терминал там тоже плохой. Публичное обязательство о том, что готов построить терминал за свой счет, дал Ярославский. Государство начинает строить взлетную полосу, Ярославский — терминал. Это бизнес. Это прибыль для государства из поступлений за посадку каждого самолета. Это прибыль для бизнеса с каждого пассажира. Так работает вся Европа», — рассказал министр инфраструктуры.

Александр Ярославский ранее подтвердил свою готовность инвестировать в создание современного пассажирского авиатерминала в Днепре, как только государство — владелец взлетно-посадочной полосы — примет решение о выделении средств: «Как только будет ясность, я готов приступать к работе», — сказал Ярославский. Таким образом, у Днепра высокие шансы получить современный аэропорт мирового класса в формате такого государственно-частного партнерства, если заявления министра воплотятся в жизнь.

«Регион привлекательный коммерчески — прогноз пассажиропотока оптимистичен, потребность очевидна. Днепропетровщина давно задыхается без нормального воздушного сообщения. А у DCH есть все для того, чтобы решить эту проблему. Есть деньги, чтобы построить свою часть — современный аэровокзальный комплекс. Есть команда с уникальными знаниями и умениями, качество работы которой знают уже и президенты Литвы и Польши, и УЕФА, и дипломаты разных стран. Хотите посмотреть, какие терминалы мы можем построить в Днепре? Поезжайте в Харьков, все увидите», — так характеризовал проект ранее журналистам «Обозревателя» владелец DCH.

Как известно, инвестиции Александра Ярославского в новый харьковский аэропорт дали возможность «первой столице» Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012). Общий объем капиталовложений бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реставрацию исторического здания «старого» терминала, составил свыше 107 млн долларов. Государственное финансирование сопоставимого объема было направлено на модернизацию аэродрома.

Сейчас в состав пула перевозчиков, осуществляющих регулярные рейсы из Харькова входят Wizz Air, Turkish Airlines, Georgian Airlines, SkyUp, JoinUp, FlyDubai и многие другие, что позволяет городу иметь стабильное международное сообщение с разными странами мира.