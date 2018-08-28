"Укрзализныця" в первом полугодии увеличила прибыль почти в 4 раза

Объем чистого дохода от реализации продукции составил 39,97 миллиарда гривень, себестоимость реализованной продукции составляет 38,54 миллиарда гривень.

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" в январе-июне 2018 года увеличила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 345,85 миллиона гривень, или в 3,82 раза - до 468,36 миллиона гривень, отмечается в финансовом отчете компании.

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Согласно отчету, финансовый результат до налогообложения увеличился на 21,35% по сравнению с отчетным периодом прошлого года и составляет 736,598 миллиона гривень.

Объем чистого дохода от реализации продукции составил 39,97 миллиарда гривень, при этом себестоимость реализованной продукции составляет 38,54 миллиарда гривень.

Расходы на оплату труда в январе-июне составили 16,535 миллиарда гривень, что на 43,3% больше показателя за первое полугодие 2017 года.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" по итогам 2017 года, впервые с 2013 года, вышла на прибыльную деятельность и получила 114 миллионов гривень прибыли, тогда как в 2016 году компания получила 7,3 миллиарда гривень чистого убытка.

31 октября 2017 года в силу вступил приказ Министерства инфраструктуры об индексации тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины на 15%. За предыдущие два года, тарифы на перевозку по железной дороге поднимались уже три раза.

30 мая 2018 года "Укрзализныця" также повысила тарифы на железнодорожные пассажирские перевозки на 12%. С 1 октября планируется второй этап индексации тарифов на пассажирские перевозки – еще на 12%.

В июле текущего года "Укрзализныця" подала на согласование в Мининфраструектуры проект об унификации тарифов на перевозку различных грузов, в частности, сближению классов тарифов с целью устранения преференции для отдельных групп грузоотправителей.

По словам представителей бизнеса, такие инициативы "Укрзализныци" приведут к скрытому повышению тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом на 25%.

Как сообщил глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький, повышение грузовых тарифов в 2017 году обошлось бизнесу в 6,5 миллиарда гривень дополнительных расходов в год.

В августе руководители профильных промышленных ассоциаций обратились к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой дать соответствующие поручения Мининфраструктуры и "Укрзализныце" относительно отзыва и отмены проекта приказа "О внесении изменений в коэффициенты, которые используются для перевозки грузов железнодорожным транспортом в границах Украины, и связанные с ним услуги, относительно унификации тарифной политики на перевозку порожних вагонов". По их мнению, предложенная унификация тарифов приведет к увеличению расходов грузовладельцев в денежном измерении на 5 миллиардов гривень в год.

"Укрзализныця" по итогам 2017 года, впервые с 2013 года, вышла на прибыльную деятельность и получила 114 миллионов гривень прибыли, тогда как в 2016 году компания получила 7,3 миллиарда гривень чистого убытка.