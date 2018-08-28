В "Укрзализныце" посчитали количество пассажирских вагонов с кондиционерами

Всего для обслуживания путешествующих в период летних отпусков железнодорожники подготовили 2941 пассажирский вагон.

Только 42,5% пассажирских вагонов были оборудованы системой кондиционирования в летний сезон 2018 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании "Укрзализныця".

"Для обслуживания путешествующих в период летних отпусков железнодорожники подготовили 2941 пассажирский вагон. Из них системой кондиционирования воздуха оборудованы 1249 вагонов - почти 42,5%", - говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, в июле "Укрзализныця" предложила пассажирам почти 3,6 миллиона мест в поездах дальнего следования разных направлений. "Львиная доля - почти 2,4 миллиона мест - в самых популярных направлениях для летнего отдыха", - сообщили в компании.

На период с 27 августа по 2 сентября 2018 включительно "Укрзализныця" предложила пассажирам 42 416 мест в поездах, курсирующих из Приазовья, 100 775 мест - в поездах из курортов Одесской области, 147 486 мест – для отдыхающих, которые возвращаются на этой неделе с Западной Украины.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в летний период назначила 23 поезда в южном направлении, а также увеличила периодичность курсирования ряда круглогодичных поездов.