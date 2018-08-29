Украинцы удвоили выплаты налога за элитные авто

Чаще всего граждане платили за автомобили марок Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Audi, Land Rover Range Rover.

Владельцы элитных автомобилей за январь-июль 2018 года уплатили в местные бюджеты 97,2 миллиона гривень транспортного налога, что более чем 2,3 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года.

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Как сообщется на сайте Государственной фискальной службы Украины, чаще всего граждане платили транспортный налог за автомобили марок Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Audi, Land Rover Range Rover.

В ГФС напомнили, что объектом налогообложения являются легковые автомобили не старше пяти лет со среднерыночной стоимостью более 375 минимальных заработных плат (в 2018 году - более 1,39 миллиона гривень), а ставка налога составляет 25 тысяч гривень в год.

Справка УНИАН. Украинцы в 2017 году заплатили в бюджеты 132,2 миллиона гривень транспортного налога на элитные авто.