Аэропорт Запорожья не возобновил работу, воздушное пространство откроют 23 декабря
12:06, 20 декабря 2014Транспорт/Связь
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Аэропорт закрыт в связи с решением авиавластей Украины.
Запорожский аэропорт остается закрытым / cryptozoo.ru
Запрет на полеты в аэропорту «Запорожье» продлен до 23 декабря, сообщили агентству УНИАН представители аэропорта.
«Аэропорт закрыт в связи с решением авиавластей Украины. Закрыт аэропорт и воздушное пространство над областью»,- сообщили в аэропорту.
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Как сообщал УНИАН, 13 декабря Госавиаслужба закрыла из соображений безопасности все полеты в Харьков, Днепропетровск и Запорожье.
16 декабря аэропорты Днепропетровска и Харькова возобновили работу в штатном режиме. По словам главы Государственной авиационной службы Дениса Антонюка возобновление роботы аэропорта Запорожье планировалось на 20 декабря.
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