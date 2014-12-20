Аэропорт Запорожья не возобновил работу, воздушное пространство откроют 23 декабря

Запрет на полеты в аэропорту «Запорожье» продлен до 23 декабря, сообщили агентству УНИАН представители аэропорта.

«Аэропорт закрыт в связи с решением авиавластей Украины. Закрыт аэропорт и воздушное пространство над областью»,- сообщили в аэропорту.

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Как сообщал УНИАН, 13 декабря Госавиаслужба закрыла из соображений безопасности все полеты в Харьков, Днепропетровск и Запорожье.

16 декабря аэропорты Днепропетровска и Харькова возобновили работу в штатном режиме. По словам главы Государственной авиационной службы Дениса Антонюка возобновление роботы аэропорта Запорожье планировалось на 20 декабря.