Кабмин оставил аналоговое ТВ в приграничных с Россией районах

Кабмин принял решение о сохранении аналогового вещания на приграничных территориях с РФ, для НОТУ и региональных телекомпаний без цифровых лицензий до конца 2018 года.

Аналоговое телевещание будет действовать до 31 декабря 2018 года на территориях, граничащих с Россией, а также для Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) и местных телекомпаний, которые не имеют цифровых лицензий.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 29 августа, сообщил УНИАН член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль.

Он уточнил, что решение о сохранении аналогового вещания касается приграничных районов Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

По словам члена Нацсовета, Кабмин также поручил Государственной службе специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) доработать перечень мест расположения передатчиков, которые продолжат аналоговое вещание.

Данное постановление Кабинета министров на данный момент еще не опубликовано.

Как сообщал УНИАН, Национальный совет по вопросам ТВ и радиовещания обратился в Кабинет министров с просьбой сохранить аналоговое вещание в зоне проведения операции Объединенных сил, а также на территориях, граничащих с Российской Федерацией.

13 июня Кабинет министров принял решение о продлении сроков использования технологий аналогового телевизионного вещания до 31 августа 2018 года. Продление действия аналогового телевещания распространяется на все области, кроме Киева и Кировоградской области, где аналоговое вещание отключили 31 июля 2018 года.

Правительство утвердило план мероприятий по внедрению в Украине цифрового телерадиовещания в октябре 2016 года.