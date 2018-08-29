«Укрпошта» повышает тарифы: на сколько подорожает пересылка писем и посылок

НКРСИ утвердила повышение тарифов на услуги "Укрпошты" с сентября 2018 года

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), утвердила двухэтапное повышение тарифов на услуги почтовой связи в 2018-2019 годах, сообщается на сайте национального оператора почтовой связи «Укрпошта».

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«Согласно решению НКРСИ тарифы на услуги почтовой связи будут изменены в два этапа: первый этап - с 10 сентября текущего года, второй этап - с 1 января 2019 года», - говорится в сообщении.

На первом этапе тариф на пересылку письменной корреспонденции (неприоритетное письмо весом до 50 г, базовая величина) увеличится на 2 грн, а на посылки без объявленной ценности, в рамках услуги «Укрпошта Стандарт», массой до 10 кг в пределах Украины - на 3,6 грн (с НДС).

На втором этапе тариф на пересылку письменной корреспонденции (неприоритетное письмо весом до 50 г, базовая величина) увеличится по сравнению с первым этапом на 1 грн, а на посылки без объявленной ценности, в рамках услуги «Укрпошта Стандарт», массой до 10 кг в пределах Украины - на 2,4 грн (с НДС).

Тариф на пересылку отправлений весом от 10 до 15 кг в пределах области составит 45 грн (с НДС), по Украине - 51 грн (с НДС).

«Несмотря на ускоренный рост средней зарплаты работников, «Укрпошта» остается одним из предприятий с низким уровнем оплаты труда по сравнению с другими отраслями, и изменение тарифов будет направлено на финансирование фонда оплаты труда, в первую очередь, производственного персонала, который составляет около 90% от общей численности работников», - отметили в компании.

В то же время тарифы на пересылку международной корреспонденции и международных посылок, а также тарифы на дополнительные услуги при пересылке отправлений «Укрпошта Стандарт» не изменяются.

Также «Укрпошта» с 10 сентября упрощает тарификацию переводов и приема платежей в неавтоматизированных отделениях, вводя фиксированную абсолютную комиссию за каждый диапазон суммы перевода/платежа.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2018 года вступило в силу решение НКРСИ, которое предусматривало изменение предельных тарифов на универсальные услуги почтовой связи.

Тариф для отправки посылки весом до 1 кг вырос на 20% - до 12 грн, для двухкилограммовых - на 8%, до 14 грн. Согласно этому же решению, стоимость отправки ключевых видов почтовой корреспонденции снилась. Так, стоимость отправки письма от 50 до 250 г снизилась на 3% до 7,5 грн, тариф для отправлений от 2 до 3 кг снизился на 55% до 25 грн. Стоимость отправки небольших почтовых открыток и писем (до 50 г) осталась без изменений.

17 августа 2018 года Министерство инфраструктуры назначило Игоря Смелянского, ранее временно исполнявшего обязанности руководителя, генеральным директором компании "Укрпошта", заключив с ним новый контракт.

Справка УНИАН. «Укрпошта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через более чем 11 тыс. отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тыс. сотрудников.