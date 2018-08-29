На Харьковщине обвинили чиновников «Укрзализныци» в преступном блокировании грузовых перевозок по станции «Водяная»

В компании «Матрапак ГмбХ» убеждены, что официального распоряжения о прекращении грузовых работ по станции "Водяная" вообще не существует.

В Харьковской области в районе обслуживания железнодорожной станции «Водяная» сосредоточено большое количество промышленных предприятий, в том числе с иностранными инвестициями.

Об этом говорится в письме украинского представительства немецкой компании «Матрапак ГмбХ» на имя премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, главы министерства инфраструктуры Украины Владимира Омеляна и руководителя ПАО «Укрзализныця» Евгения Кравцова.

В представительстве компании «Матрапак ГмбХ», которое занимается выпуском сложных органических растворителей, отметили, что с 1 августа 2018 года ПАО «Укрзализныця» без каких-либо заблаговременных предупреждений, в одностороннем порядке, ссылаясь на устное распоряжение и.о. руководителя Евгения Кравцова, прекратила грузовые перевозки по железнодорожной станции «Водяная», что в Краснокутском районе Харьковщины. С 3 августа из-за остановки поставок импортного сырья предприятие было вынуждено приостановить деятельность. 6 августа предприятие направило письменные жалобы на имя министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, однако они остались без реакции.

При этом на «Матрапак ГмбХ» подчеркнули, что «Укрзализныця», нарушая закон Украины «О железнодорожном транспорте» и Устав (утвержденный Постановлением Кабинета Министров Украины от 6 апреля 1998 №457), до осуществления блокировки станции не выполнила обязательные процедуры, которые позволяли бы учесть интересы самого ПАО «Укрзализныця» и предприятия, находящегося в зоне обслуживания данной железнодорожной станции. То есть не предоставила компании возможности подавать вагоны-цистерны с сырьем на собственные подъездные пути предприятия через соседние железнодорожные станции «Ковяги» и «Коломак», что четко гарантируется вышеуказанным порядком. Хотя в среднем в месяц представительство «Матрапак ГмбХ» железнодорожным транспортом доставляло к себе на производство около 1500 тонн сырья через железнодорожную станцию «Водяная».

Неоднократные попытки получить какую-то официальную информацию из Регионального филиала «Южная Железная дорога» ПАО «Украинская железная дорога» и его производственного подразделения «Сумская дирекция железнодорожных перевозок» в отношении прекращения грузовых перевозок по железнодорожной станции "Водяная" успеха не имели. На предприятии подчеркивают, что ни один из чиновников не смог объяснить, какие правовые основания прекращения грузовых работ. Наличие такого незаконного решения руководителя ПАО «Укрзализныця», по их словам, основывается на нерентабельности указанной станции и еще почти 200 железнодорожных станций на территории Украины.

Однако в официальном ответе от 8 августа и.о. начальника дирекции производственного подразделения «Сумская дирекция железнодорожных перевозок» Александр Кибенко на запрос контрагента ООО «Краснокутский агрошляхбуд» сообщил следующее: «Сообщаем, что процесс приостановки или прекращения выполнения отдельными станциями грузовой работы на настоящее время находится в стадии рассмотрения в ПАО «Укрзализныця».

"Таким образом, из ответа указанного должностного лица следует, что в настоящее время, якобы никакого решения относительно закрытия грузовых перевозок (грузовых работ) по станции "Водяная" не принято, однако уже с 1 августа «Укрзализныця» не осуществляет принятие заявок на перевозку грузов ни на станцию "Водная", ни из нее. Наши попытки подать заявку, как это установлено условиями договора в электронном виде, блокируется программой, которой они обрабатываются. Администрирование указанной программы осуществляет ПАО «Укрзализныця»", - отмечают в «Матрапак ГмбХ».

На предприятии убеждены, что официального распоряжения о прекращении грузовых работ по станции "Водяная" вообще не существует. Предприниматели убеждены, что министерство инфраструктуры, которое возглавляет Омелян, "поставило себе задачу по своему направлению окончательно подавить средний бизнес".

Компания «Матрапак ГмбХ» заявляет, что всегда вовремя и в полном объеме оплачивала услуги ПАО «Укрзализныци» и делала отчисления в местные бюджеты. В частности, с 1 января 2016 года по 31 июля 2018 года «Матрапак ГмбХ» растаможила товара на сумму 147,7 млн грн, уплачено налогов в размере 29,6 млн грн и железнодорожного тарифа на 3 млн грн. На самом же предприятии трудоустроены около 200 граждан Украины, «которые вовремя получают заработную плату, кормят свои семьи и платят единый взнос, налог на доходы физических лиц и военный сбор в бюджет».

На предприятии подчеркнули, что чиновники «Укрзализныци» нарушили законодательство Украины, поэтому «Матрапак Гмбх» подала соответствующие заявления в Генпрокуратуру, Национальной полиции Украины, НАБУ и СБУ об уголовном правонарушении и попросила провести досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 УК Украины относительно служебных лиц ПАО «Укрзализныця». Самому предприятию за полмесяца причиненные убытки на сумму не менее 3,2 млн грн. Иск к "Укрзализныце" о возмещении этой самы также представлен. Кроме этого, в компании отметили, что информация о ситуации, которая сложилась, будет обязательно передана в Посольство Германии в Украине для предоставления огласке на ближайших мировых саммитах и конференциях.