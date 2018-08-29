Регуляторы не поддержали предложение Мининфраструктуры повысить тарифы на грузоперевозки «Укрзализныци»

Проведенное исследование показывает, что в результате повышения тарифов УЗ предприятия понесут дополнительные расходы в размере 5,6 млрд. гривен.

Постоянно действующая рабочая группа, в состав которой входят представители Государственной регуляторной службы, МЭРТ и Министерства инфраструктуры и транспорта, продолжит рассматривать проект приказа Министерства инфраструктуры Украины от 13 июля 2018 года, который предусматривает рост тарифов ПАО «Укрзалізниця» на перевозку порожних вагонов для 1 класса грузов (уголь, руда, щебень, соль) на 95%. Об этом сообщила глава ГРС Ксения Ляпина.

«В том виде, в котором есть, решение о повышении тарифов вряд ли может быть поддержано. Нужно искать такое решение для железной дороги, чтобы, с одной стороны, «Укрзалізниця» могла упростить администрирование, с другой, чтобы это не увеличило нагрузку на бизнес», - сообщила Ксения Ляпина сегодня 29 августа на рабочем совещании Госрегуляторной службы.

По ее словам, проведенное исследование показывает, что в результате повышения тарифов УЗ предприятия понесут дополнительные расходы в размере 5,6 млрд. гривен.

«У грузоперевозчиков существенно увеличилась нагрузка. Эта нагрузка уже доходит до 50% повышения за полгода, и это уже фатально для бизнеса. И не вопрос, хотим ли мы повышать тарифы «УЗ» или нет. Вопрос резкого роста нагрузки и дальнейшего повышения тарифов уже может иметь существенные негативные последствия для производства, как такового. Бизнес уже теряет внешние рынки из-за того, что не может своевременно выполнить свои обязательства из-за несвоевременной транспортировки. Эти факторы существенно снижают доходы как предприятий, так и государства в целом. То есть мы сейчас фактически говорим о макроэкономических последствиях. Так что идет дискуссия, чтобы не увеличивать слишком сильно нагрузку на бизнес», - отметила глава ГРС Ксения Ляпина.

Выступивший на совещании ГРС Президент ОП «Укрметаллургпром» Александр Каленков отметил, что расходы горно-металлургической отрасли на грузовые перевозки железной дорогой с ноября 2017 года выросли на 35%.

«Мы видим увеличение расходов бизнеса на более чем 5 млрд. грн. из-за роста тарифов «Укрзалізниці». Одной из проблем является невозможность вывезти продукцию со складов: на складах может находиться 150 тыс. тонн, а у нас уже загрузка порядка 700 тыс. тонн. Нам придется сокращать объем производства. Потери отрасли из-за ситуации с перевозками и тарифами только в августе оцениваем на уровне 100 млн. долл. Это все – часть платежного баланса, валюта, которая так и не зашла в Украину», - подчеркнул Александр Каленков. По его мнению, сегодня производителям нужно дать четкое понимание, как именно будут меняться тарифы УЗ в ближайшие годы. «Нужна прогнозируемая тарифная политика», - уверен президент Укрметаллургпрома.

И.о. исполнительного директора Украинской зерновой ассоциации Сергей Иващенко во время своего выступления на совещании ГРС также отметил, что зерновые компании нуждаются в четком прогнозировании ситуации с тарифами. «Количество вагонов и локомотивов не увеличилось. Оборотность вагонов не уменьшилась. Мы хотим понимать, насколько эффективно Укрзалізниця использует средства от предыдущего повышения тарифов, а также, насколько прогнозированным может быть дальнейшее изменение тарифов», - подчеркнул Сергей Иващенко.

О том, что очередное повышение тарифов на грузоперевозки негативно отразиться на работе предприятий, сообщил и исполнительный директор ассоциации «Укрцемент» Роман Скильский.

«Наш анализ показывает рост затрат предприятия на 28% для коротких дистанций и 22% для длинных. Это негативно отразиться на предприятиях. По сути, компании начнут отказываться от перевозок на длинные расстояния, что окажет влияние на конкуренцию – она будет уменьшаться. К тому же, мы видим проблему и в состоянии вагонов УЗ – цементовозы имеют износ на 98%», - сообщил Роман Скильский.

Председатель Центрального комитета работников угольной промышленности Украины Виктор Турманов во время рабочего совещания ГРС сообщил, что накануне отопительного сезона нужно взвешенно принимать решения об изменении тарифов на грузовые перевозки. «Мы, угольщики, оцениваем увеличение нагрузки на отрасль после повышения тарифов на уровне 1,5 млрд. грн. У нас и так проблемы в угольной отрасли – на шахтах задержки по выплате зарплаты достигают 4 месяцев. В стране дефицит угля. А теперь еще и рост нагрузки из-за тарифов Укрзалізниці», - отметил Виктор Турманов.

Как ранее сообщалось, руководители профильных промышленных ассоциаций направили письмо премьер-министру Владимиру Гройсману,первому вице-премьеру – министру экономического развития и торговли Степану Кубиву, вице-премьеру Владимиру Кистиону, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну и главе "Укрзализныци" Евгению Кравцову, в котором призвали отказаться от реализации проекта приказа Минфинфраструктуры от 13 июля 2018 года о росте порожнего тарифа. По мнению ассоциаций, безосновательное повышение железнодорожных тарифов и стоимости использования вагонов "Укрзализныци" стоило украинской промышленности только за период с ноября 2017 года по июль 2018 года почти 19 млрд грн. дополнительно. Руководители ассоциация подчеркнули, что в целом предложенная унификация тарифов на порожние вагоны приведет к увеличению расходов грузовладельцев в денежном измерении на 5 млрд грн. в год, что дополнительным грузом ляжет на плечи ведущих украинских товаропроизводителей.