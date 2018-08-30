Украинский самолет-гигант "Руслан" доставил немецкие бронемашины для ВС Австралии (фото)

Машины, заказанные вооруженными силами Австралии, встретили в аэропорту Аделаида.

Украинский транспортный самолет-гигант Ан-124 "Руслан" доставил из Германии в Австралию немецкие военные бронемашины Rheinmetall Lynx KF41 и Rheinmetall Boxer.

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Машины, заказанные вооруженными силами Австралии, встретили в аэропорту Аделаида, передает ЦТС со ссылкой на споттера Виталия Трубникова.

Ранее в ГП "Антонов" объявили, что готовы к стратегическим грузоперевозкам в интересах НАТО и ЕС.

Как сообщал УНИАН, государственное предприятие «Антонов», входящее в состав госконцерна «Укроборонпром», и компания Aviall Services, Inc., являющаяся подразделением корпорации Boeing, подписали генеральное соглашение о взаимодействии в производстве модернизированных самолетов Ан-148, Ан-158 и Ан-178, семейство которых будет обозначаться как Ан-1X8 NEXT.

Справка УНИАН. ГП «Антонов» - крупнейший и единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.