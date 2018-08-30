Госрегуляторная служба не поддерживает унификацию тарифов на порожняк

При этом глава ГРС обратила внимание на произошедший с осени прошлого года рост расходов на перевозку грузов железнодорожным транспортом.

Государственная регуляторная служба не поддерживает приказ Мининфраструктуры "О внесении изменений в коэффициенты, которые используются к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в границах Украины, и связанные с ним услуги, относительно унификации тарифной политики на перевозку порожних вагонов". Об этом заявила сегодня на заседании глава ГРС Ксения Ляпина.

"В этом виде, думаю, что нет", - сказала она, отвечая на вопрос, поддерживает ли ГРС инициативу Мининфраструктуры, пишет Минпром.

Ляпина подчеркнула, что в результате предлагаемой министерством унификации произойдет существенное повышение затрат грузоотправителей. "Федерация металлургов и другие промышленные ассоциации оценивают рост затрат в 5,6-5,2 млрд грн., "Укрзализныця" – в 2,3 млрд грн. Но признано всеми, что это будет миллиардное повышение расходов субъектов хозяйствования", - отметила она.

При этом глава ГРС обратила внимание на произошедший с осени прошлого года рост расходов на перевозку грузов железнодорожным транспортом. "Это повышение накладывается на предыдущие. Не только на осеннее 15-процентное повышение тарифа, но и на существенный рост финансовой нагрузки на грузоотправителей из-за дерегуляции вагонной составляющей. В краткосрочной перспективе это привело к росту как стоимости вагонов "Укрзализныци", так и частного вагонного парка. Таким образом, процент этой нагрузки доходит до 50% за полгода, что в принципе уже фатально для бизнеса", - сказала она.

К.Ляпина предостерегает, что такое резкое повышение финансовой нагрузки на украинский бизнес может иметь существенные негативные последствия для производства. "Уже сегодня некоторые компании теряют европейские рынки из-за того, что не могут выполнить своевременно свои обязательства. Эти факторы существенно снижают как доходы самих предприятий, так и доходы государства, которые в первую очередь состоят из налогов от таких существенных и бюджетообразующих отраслей, как металлургия, химия, строительство и аграрные сектор", - подчеркнула глава ГРС.

"Давайте поможем найти компромиссный вариант, чтобы, с одной стороны, "Укрзализныця" решила проблему администрирования, но который пока что не будет существенно влиять на рост расходов грузоотправителей", - резюмировала К.Ляпина.

Как сообщалось, ранее руководители профильных промышленных ассоциаций обратились к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой дать соответствующие поручения Министерству инфраструктуры и "Укрзализныце" относительно отзыва и отмены проекта приказа министерства "О внесении изменений в коэффициенты, которые используются к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в границах Украины, и связанные с ним услуги, относительно унификации тарифной политики на перевозку порожних вагонов". По их мнению, предложенная унификация тарифов на порожние вагоны приведет к увеличению расходов грузовладельцев в денежном измерении на 5 млрд грн. в год