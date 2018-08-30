Промышленники уверены, что унификация тарифов на порожняк не решит проблем с грузовыми ж/д перевозками

По подсчетам ассоциации "Укрцемент", унификация тарифов на порожние вагоны приведет к существенному подорожанию стоимости перевозок для цементной отрасли.

Предложенная Министерством инфраструктуры унификация тарифов на порожние вагоны не решит проблем с перевозками на железной дороге.

Такое мнение высказал исполнительный директор ассоциации "Укрцемент" Роман Скильский, выступая на совещании в Государственной регуляторной службе Украины, сообщает МинПром.

Он отметил, что для цементной отрасли существуют две ключевые проблемы с перевозками грузов по железной дороге.

"Первая проблема - это наличие и состояние вагонов. Основные вагоны для нас это цементовозы, которые на 98% изношены и в планах "Укрзализныци" строительства цементовозов нет. И вторая ключевая проблема – увеличение срока оборачиваемости вагонов, который сейчас превышает 12 суток. Унификация тарифов на перевозку порожних вагонов не решит ни одной из этих проблем", - подчеркнул Р.Скильский.

По подсчетам ассоциации "Укрцемент", унификация тарифов на порожние вагоны приведет к подорожанию стоимости перевозок для цементной отрасли на 28% при перевозке на короткие дистанции и на 32% - на длинные при использовании вагонов "Укрзализныци". При использовании вагонов частного парка рост затрат составит 47% и 52% соответственно.

"Это приведет с нашей точки зрения к попыткам перейти на автомобильный транспорт на коротких расстояниях, а на длинных расстояниях производители цемента просто перестанут работать, поскольку у нас регионализация цементного бизнеса достаточно высока. Цементные заводы есть почти во всех регионах Украины, и это приведет к уменьшению конкуренции и, соответственно, к росту цен", - подчеркнул Р.Скильский.

Вместе с тем исполнительный директор "Укрцемента" предложил свой вариант решения проблем с перевозками на железной дороги.

"Мы допускаем, что возможно есть смысл привлекать частную тягу к перевозкам по железной дороге. Другая проблема - ремонт вагонов, который увеличивает срок их эксплуатации. Мы понимаем, что у "УЗ" нет возможности обеспечить цементную отрасль достаточным количеством цементовозов, і мы готовы за свой счет ремонтировать вагоны на условиях долгосрочной аренды с зачетом инвестиций в такой ремонт в стоимость аренды", - сказал он.

Как сообщалось, ранее руководители профильных промышленных ассоциаций обратились к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой дать соответствующие поручения Министерству инфраструктуры и "Укрзализныце"относительно отзыва и отмены проекта приказа министерства "О внесении изменений в коэффициенты, которые используются к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в границах Украины, и связанные с ним услуги, относительно унификации тарифной политики на перевозку порожних вагонов".

По их мнению, предложенная унификация тарифов на порожние вагоны приведет к увеличению расходов грузовладельцев в денежном измерении на 5,3 млрд грн. в год.