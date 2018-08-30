В Киеве запустят трамвай с Троещины на Осокорки

Магистраль будет длиной 22 километров.

Строительство магистрали между столичными Осокорками и Троещиной есть уже в проекте специалистов Института Генерального плана Киева.

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Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на сайт департамента градостроительства и архитектуры.

"По мнению проектировщиков, это расстояние будет основной планировочной осью левобережья, частью которой станет проспект Григоренко. Магистраль протяженностью 22 км пройдет от улицы Бальзака и вдоль железнодорожных путей и проспектом Григоренко", - говорится в сообщении.

Согласно проекту основная проезжая часть проспекта будет иметь по три полосы движения в каждом направлении, между которыми пройдет линия скоростного трамвая. Проспектом предусмотрены проезды шириной 7,5 метра и 10 метров.

Ранее стало известно, что торги по тендеру на строительство участка линии метро на Виноградарь приостановили.