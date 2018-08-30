В "Борисполе" второй день проводят обыски - сотрудников, которых поймали на «откатах», отстранили

На госпредприятии создана рабочая комиссия для анализа реестра договоров и закупок, актов выполненных работ, проведенных платежей, на время работы которой все платежи будут приостановлены.

Сотрудники Международного аэропорта «Борисполь», которые были задержаны прокуратурой Киевской области за требование взятки от субъектов хозяйствования за участие в тендерах, были отстранены от своих должностей.

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Об этом сообщил генеральный директора аэропорта Павел Рябикин, проинформировали в пресс-службе «Борисполя».

«На данный момент мне трудно комментировать ситуацию, которая меня неприятно поразила. Мною подписан приказ об отстранении всех сотрудников отдела от выполнения служебных обязанностей на время проведения следственных действий. Кроме того, мы создали рабочую комиссию для анализа реестра договоров и закупок, актов выполненных работ, проведенных платежей. На время работы комиссии все платежи будут временно приостановлены», - сказал Рябикин.

По информации пресс-службы, по состоянию на 10:30 утра обыски на рабочих местах в производственном здании, в котором размещен кабинеты сотрудников отдела тендерных закупок и материально-технического обеспечения, продолжились.

В «Борисполе» уточнили, что обыски на территории аэропорта прокуратурой Киевской области совместно с представителями полиции в рабочих кабинетах работников и руководителя отдела материально-технического обеспечения начались 29 августа около 20 часов вечера. При этом, согласно постановлению суда и информации от юристов предприятия, аналогичные следственные действия также продолжались по адресам проживания данных работников.

В пресс-службе подчеркнули, что администрация аэропорта гарантирует полное содействие правоохранительным органам в вопросах предоставления документов, служебной информации и доступа к рабочим помещениям. В то же время, «проведение следственных действий не должно влиять на жизнедеятельность аэропорта».

Как сообщал УНИАН, прокуратура Киевской области задержала начальника службы закупок и начальника отдела материально-технического обеспечения службы закупок Международного аэропорта «Борисполь», которые требовали 141 тыс. грн взятки от субъектов хозяйствования за участие в тендерах.