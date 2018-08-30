Бизнес заинтересован в долгосрочном планировании тарифной политики УЗ

Президент "Укрметаллургпрома" напомнил, что с осени в результате повышения грузовых железнодорожных тарифов на 15% и либерализации вагонной составляющей затраты грузоотправителей выросли на 35%.

Бизнес заинтересован в планировании тарифной политики "Укрзализныци"на 3-5 лет вперед. Об этом заявил президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков, выступая на совещании в Государственной регуляторной службе Украины, передает корреспондент МинПрома.

"Мы готовы обсуждать этот вопрос, но обсуждение должно включать экономический анализ, и принимать во внимание не только рост тарифов, но и увеличение всех затрат грузоотправителей на перевозки", - сказал он.

А.Каленков обратил внимание на то, что предложенная унификация тарифов на порожние вагоны приведет к увеличению затрат грузоотправителей минимум на 10%. Он напомнил, что с осени прошлого года в результате повышения грузовых железнодорожных тарифов на 15% и либерализации вагонной составляющей затраты грузоотправителей уже выросли на 35%.

Таким образом, в случае унификации тарифов на порожняк, затраты грузоотправителей в целом вырастут в полтора раза за неполные 9 месяцев. "Ни в одной стране ни одна отрасль не справиться с ростом логистических затрат в полтора раза менее чем за год", - акцентировал он.

"Поэтому мы обращаемся к экономическому руководству страны и к "Укрзализныце" с призывом остановить этот процесс, вернуться за стол переговоров и еще раз обсудить экономическую целесообразность данных шагов…. Я надеюсь, что мы вернемся к обсуждению этого вопроса, возможно, в следующем году, а сейчас этот вопрос будет отложен. Надеюсь, руководство страны и отрасли найдет в себе силы собрать всех за столом переговоров и обсудить мероприятия, которые позволят "УЗ" улучшить свою операционную деятельность", - сказал он.

Как сообщалось, Государственная регуляторная служба Украины прислушалась к мнению отраслевых ассоциаций грузоотправителей и Европейской бизнес-ассоциации и отказалась согласовать приказ Мининфраструктуры "О внесении изменений в коэффициенты, которые используются к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в границах Украины, и связанные с ним услуги, относительно унификации тарифной политики на перевозку порожних вагонов".

Ранее руководители профильных промышленных ассоциаций обратились к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой дать соответствующие поручения Министерству инфраструктуры и "Укрзализныце" относительно отзыва и отмены проекта приказа министерства.

По их мнению, предложенная унификация тарифов на порожние вагоны приведет к увеличению расходов грузовладельцев в денежном измерении на 5,3 млрд грн. в год.

В свою очередь, Европейская бизнес-ассоциация обратилась к министру инфраструктуры Украины и руководству "Укрзализныци" с просьбой о введении моратория на повышение стоимости железнодорожных грузовых перевозок до создания государственного регулятора в этой сфере, а также утверждения общегосударственной модели тарифообразования на железнодорожные перевозки.

В своем обращении грузоотправители отметили, что за последние полтора года бизнес уже неоднократно ощутил на себе негативные последствия повышения тарифов на железнодорожные перевозки.