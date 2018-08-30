В Украине заработал электронный кабинет перевозчика

Это позволит украинцам проверять, есть ли у водителя маршрутки или автобуса вообще лицензия и право выйти на маршрут.

Онлайн-сервис - электронный кабинет перевозчика запустили в работу 30 августа в Украине.

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Об этом журналистам сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает корреспондент УНИАН.

"Мы получим удобный продукт для чиновников, бизнеса и общества. Он (электронный кабинет - УНИАН) будет работать и в открытом доступе, поэтому украинские граждане, которые пользуются маршрутками и разными видами автобусных перевозок, также смогут вбить номер перевозчика, каждого автобуса и проверить, есть ли у него вообще лицензия, право выйти на маршрут. А потом с помощью фото- или видеофиксации сообщать в Укртрансбезопасность. И это уже будет основанием для проверки этого перевозчика", - сообщил министр.

В свою очередь, и.о. главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Вячеслав Дидковский, присутствовавший на пресс-конференции, пояснил, что в электронном кабинете будет доступно сразу пять услуг для перевозчика. Так, с помощью сервиса грузовые и пассажирские автоперевозчики смогут получать, расширять, сужать или аннулировать лицензии онлайн.

Кроме этого, с помощью е-кабинета перевозчики смогут оперативно сообщать об изменении своих данных.

"Мы сегодня получили продукт, который предоставляет возможность сделать нашу кооперацию с каждым перевозчиком проще, более быстрой и прозрачной. В первую очередь, это удобство для тех, кто хочет получить лицензию или внести любые изменения в лицензионное дело, начиная с транспортных средств и до материально-технической базы. Никуда не нужно ехать, никаких очередей, никаких непосредственных коммуникаций с работниками Укртрансбезопасности.

"В офисе включили лэптоп, внесли данные, получили подтверждение", - сказал Дидковский.

Он также подчеркнул, что электронный кабинет сведет к нулю коррупционные риски благодаря исключению непосредственной коммуникации перевозчиков с работниками Укртрансбезопасности.

По информации Дидковского, следующий шаг - это внедрение электронного протокола.

Как сообщал УНИАН, Государственная служба Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) планировала запустить электронный кабинет перевозчика для минимизации общения перевозчиков с работниками службы еще к концу 2017 года, затем его ввод перенесли на первое полугодие 2018 года.

11 апреля Кабмин 2018 года одобрил предложение министра инфраструктуры Владимира Омеляна об отстранении от должности главы Укртрансбезопасности Михаила Ноняка. Вместо него исполняющим обязанности был назначен Дидковский.

Недовольство министра вызвала непрозрачная работа службы. К тому же, 6 апреля сотрудники СБУ задержали чиновника Укртрансбезопасности, который требовал от предпринимателя 38 тысяч долларов взятки за выдачу разрешений на международные грузовые перевозки, мотивируя это "дефицитом" соответствующих бланков. Отмечается, что за каждый оформленный документ чиновник получал от 100 до 500 долларов США при официальной стоимости бланка 49 гривень.

В сентябре 2014 года Кабинет министров начал реорганизацию Государственной инспекции по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) и Государственной инспекции по безопасности на морском и речном транспорте (Укрморречинспекция) путем их слияния и создания единого ведомства – Государственной службы Украины по безопасности на транспорте. В феврале 2015 года Кабмин утвердил положение о создании нового органа – Государственной службы по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность).

Укртрансбезопасность по итогам 2017 года перечислила в государственный бюджет 104,87 миллиона гривень.