Омелян пояснил стоимость билетов на поезд "четырех столиц": "дороговато, но минимально возможно"

Министр надеется, что маршрут поезда будет продлен до Таллинна (Эстония).

Министр инфраструктуры Владимир Омелян назвал стоимость билетов на поезд Киев-Минск-Вильнюс-Рига "минимально возможной" на данном этапе.

Читайте такжеСкоростные поезда УЗ перевезли рекордное количество пассажиров

"Да, дороговато. Это была инициатива "пяти столиц", по дороге потеряли Таллинн, но я надеюсь, он будет присоединен. Я знаю, что "Укрзализныця" провела тяжелые переговоры с международными партнерами, а это Беларусь, Латвия, Литва. На данный момент это минимально возможная цена. Если маршрут будет хорошо раскатан, посмотрим, какие еще опции можно будет добавить", - сказал министр в ответ на вопрос журналиста.

Как сообщал УНИАН, 30 августа "Укрзализныця" начала продажу билетов на поезд "четырех столиц" Киев-Рига, который будет курсировать через Минск и Вильнюс.

Так, стоимость билета в вагоне купе по маршруту Киев-Рига составляет 2219,11 гривни, в вагон СВ - 4428,17 гривни. Из Киева в Вильнюс в вагоне купе билет стоит 1640,62 гривни, а СВ - 3271,78 гривни. Купейные билеты Киев-Минск стоят 1853,98 грн, СВ - 3 574,69 гривни. Цена указана в одну сторону.