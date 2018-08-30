В "Укрзализныце" сложилась критическая ситуация с перевозками

Каленков обратил внимание на то, что проблемы с железнодорожной логистикой ставят под вопрос возможности украинских предприятий наращивать объемы производства.

Критическая ситуация с грузовыми перевозками сложилась на "Укрзализныце".

Об этом заявил президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков, выступая на совещании в Государственной регуляторной службе Украины. Об этом сообщает корреспондент Минпрома.

"Горнорудные предприятия при нормативе загруженности складов в 150 тыс. т накопили на сегодняшний день уже 700 тыс. т продукции. Дальше складывать некуда. Мы в августе не догрузили на экспорт продукции более чем на 100 млн долл. и этот объем уже не перекроется сентябрем. Это означает, что мы будем вынуждены сокращать объемы производства", – сказал он.

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Президент "Укрметаллургпрома" отметил, что по информации участников совещания сегодня на железных дорогах брошенными стоят 436 складов, в которых насчитывается до 25 тыс. вагонов, то есть треть вагонного парка страны.

При этом с начала текущего года срок оборота вагонов "Укрзализныци" вырос на 0,9 суток, что вызвано главным образом дефицитом локомотивов, который превышает по оценкам специалистов 100 ед.

Каленков обратил внимание на то, что проблемы с железнодорожной логистикой ставят под вопрос возможности украинских предприятий наращивать объемы производства. "Это негативно повлияет на динамику экономического роста страны, о которой говорит руководство государства, это повлияет на валютные поступления в Украину и, соответственно, на курс гривны", – добавил он.

При этом Каленков выразил уверенность, что проблема с перевозками на "Укрзализныце" лежит не в финансовой плоскости: "По данным "Укрзализныци" с 18,4 млрд грн запланированных на текущий год инвестиций в подвижной состав освоено лишь около 3,5 млрд грн за первое полугодие, то есть 19% от всей суммы. Вопрос скорее в процедурных проблемах "УЗ", например, проведении тендеров по закупке комплектующих и запчастей. "УЗ" не может своевременно закупить комплектующие и запчасти, а у нас огромное количество локомотивов находятся в нерабочем состоянии. Мы готовы в этом поддержать "УЗ" и помочь добиться пересмотра процедур, с целью обезопасить их от влияния недобросовестных спекулянтов и посредников, которые срывают проведение тендеров".

Ассоциации отраслей грузоотправителей выдвинули инициативу собрать совещание на уровне вице-премьера, на которой можно было бы обсудить меры по улучшению работы "Укрзализныци", в частности относительно упрощения для компании проведение тендеров по закупке оборудования и запчастей и возможности заключать долгосрочные контракты с поставщиками.

В свою очередь, Европейская бизнес-ассоциация обратилась к министру инфраструктуры Украины и руководству "Укрзализныци" с просьбой ввести мораторий на повышение стоимости грузовых железнодорожных перевозок до создания государственного регулятора в этой сфере, а также утверждении общегосударственной модели тарифообразования на железнодорожные перевозки. В своем обращении грузоотправители отметили, что за последние полтора года бизнес ощутил на себе негативные последствия повышения тарифов на железнодорожные перевозки.