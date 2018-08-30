Омелян объяснил хаос с грузоперевозками на "Укрзализныци"

Глава Мининфраструктуры объяснил, что неквалифицированные управленческие решения менеджмента "Укразализныци" усилили хаос с грузоперевозками.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что в связи с неквалифицированными управленческими решениями менеджмента "Укразализныци" усилился хаос с грузовыми перевозками.

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Об этом он заявил УНИАН, комментируя возможность повышения тарифов на грузоперевозки.

"У нас сейчас десятки, сотни поездов по всей стране, которые просто замерли, их никто не везет, локомотивов нет, контракты срываются. Это огромная проблема, огромный риск. Мы видим явную нехватку локомотивов, заблокированные Приднепровскую и Львовскую железные дороги. Перевозки в этом направлении проходят с огромными трудностями. Мы видим высокий коррупционной фактор при выдаче вагонов, и мы видим, что из-за не совсем квалифицированных управленческих решений этот хаос усиливается", - заявил министр.

Он также отметил, что тарифы на грузоперевозки "Укрзализныци" по-прежнему одни из самых низких по сравнению с другими странами. В то же время, по его словам, многократного увеличения тарифов не будет.

"Есть полярные позиции "Укрзализныци" и бизнеса. Безусловно, тарифы "Укрзализныци" - одни из самых низких в Европе, если не самые низкие. Это факт. С другой стороны, я категорически против того, чтобы повышение происходило в разы. У нас уже было повышение на 15%. За счёт дерегуляции вагонной составляющей и инвентарного парка тарифы стали еще выше. Это не может быть до бесконечности. Теперь я хочу видеть результат от "Укрзализныци" - улучшение сервиса, гарантию транспортировки всех видов продукции, потому что сейчас этого нет", - сказал Омелян.

По словам министра, сейчас ведутся дискуссии о поэтапном повышении тарифов.

"Я не готов сказать, когда и насколько. Поэтапно. Только за счет поднятия тарифов в этом году "Укрзализныця" получила практически 1 миллиард долларов, которые она должна вложить в подвижной состав, железнодорожную инфраструктуру, я хочу видеть, как эти деньги будут тратиться. Тогда можно говорить о повышении тарифов", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в июле, выступая в Верховной Раде, прмьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал, что "Укрзализныця" столкнулась с проблемой дефицита вагонов и подвижного состава из-за коррупционных схем.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что "Укрзализныця" не успевает выполнять все заявки бизнеса на перевозки промышленных грузов по железной дороге и превращается в "тромб" национальной экономики, сдерживая наращивание производства заказчиками ее услуг. Также, по словам Омеляна, убытки "Укрзализныци" от коррупции и неэффективного использования средств составляют 10-15 миллиардов гривень в год.

В свою очередь, президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что ситуация с железнодорожными грузоперевозками в Украине за июль-август критически ухудшилась и требует срочного вмешательства Кабинета министров. По его словам, за июль-август число брошенных составов возросло до 320, а затоваренность складских площадей горно-обогатительных комбинатов готовой железорудной продукцией уже в четыре раза превышает нормативы. В результате ГОКи вынуждены снижать объемы производства.

В июле текущего года "Укрзализныця" подала на согласование в Мининфраструктуры проект об унификации тарифов на перевозку различных грузов, в частности, сближению классов тарифов с целью устранения преференции для отдельных групп грузоотправителей.

По словам представителей бизнеса, такие инициативы "Укрзализныци" приведут к скрытому повышению тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом на 25%.

Как сообщил глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький, повышение грузовых тарифов в 2017 году обошлось бизнесу в 6,5 миллиарда гривень дополнительных расходов в год.

В августе руководители профильных промышленных ассоциаций обратились к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой дать соответствующие поручения Мининфраструктуры и "Укрзализныце" относительно отзыва и отмены проекта приказа "О внесении изменений в коэффициенты, которые используются для перевозки грузов железнодорожным транспортом в границах Украины, и связанные с ним услуги, относительно унификации тарифной политики на перевозку порожних вагонов". По их мнению, предложенная унификация тарифов приведет к увеличению расходов грузовладельцев в денежном измерении на 5 миллиардов гривень в год.

"Укрзализныця" по итогам 2017 года, впервые с 2013 года, вышла на прибыльную деятельность и получила 114 миллионов гривень прибыли, тогда как в 2016 году компания получила 7,3 миллиарда гривень чистого убытка.