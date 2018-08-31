Омелян назвал ориентировочную стоимость проезда будущими украинскими платными автобанами

По словам Омеляна, точная стоимость проезда по платным дорогам будет известна после тендера по ее строительству.

Стоимость проезда будущими украинскими автобанами составит 20-70 евроцентов за километр.

Об этом в интервью телеканалу "Прямой" заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"В случае Украины, европейских стран, где практикуются платные автобаны, стоимость километра проезда будет варьироваться между 20-70 евроцентов. Сейчас идет дискуссия. Потому что если мы говорим о стоимости в Китае, то там примерно 20 евроцентов. Если мы говорим о стоимости в Европе, то 50-70 евроцентов", - сказал министр.

По словам Омеляна, точная стоимость проезда по платным дорогам будет известна после тендера по ее строительству.

Глава Мининфраструктуры отметил, что в этом году должно быть объявлено о строительстве платной дороги между Львовом и Краковцем. Если тендер пройдет успешно, то дорогу начнут строить уже в 2019 году.

Кроме того, ведомство начало подготовку технико-экономической документации по платному автобану "Киев-Белая Церковь", сказал Омелян.

Напомним, о строительстве первых в Украине платных автобанов с качественным асфальтом и современной разметкой начали говорить еще в 2016 году. Чиновники тогда говорили, что первые такие дороги построят между Киевом и Белой Церковью и Краковцем и Львовом. После чего планируют начать построение так называемого трансъевропейского коридора между портами Гданьска и Одессы. Тарифы на проезд будут устанавливать компании, которые построят эти дороги. После чего, через 30-50 лет, все эти автобаны станут государственными.