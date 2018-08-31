Российские дипломаты признали задержку ФСБшниками судов в Азовском море

США ранее призвали РФ прекратить задержания в Азовском море торговых судов, что идут в украинские порты.

В посольстве России в США признали, что Россия задерживает суда в Азовском море, направляющиеся в украинские порты и обвинили Украину в «пиратстве».

Об этом говорится в сообщении российской дипмиссии.

«Госдеп в лице официального представителя Х.Науэрт озаботился легитимными остановками для проверок судов в Азовском море. Остановками. Не арестами, не задержаниями. Примечательно, что из «сотен» судов не названо ни одно - это важно для понимания политики двойных стандартов. Госдеп сознательно ушел от этого. Ведь здесь замалчивают факты украинского пиратства» - говорится в сообщении.

В качестве примера приводится ситуация с судном «Норд» из оккупированного Крыма и арестом в порту Херсона российского танкера «Механик Погодин».

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«Американские власти генерируют все новые пустые обвинения в адрес России. Чтобы отвлечь внимание от грубейших нарушений прав человека – как со стороны своих сателлитов (например, преследование правозащитника Александра Гапоненко в Латвии), так у себя дома. Речь прежде всего идет о похищениях российских граждан за рубежом для последующих процессов над ними в США, сопровождаемых психологическим давлением и заранее известными обвинительными приговорами», - объявили российские дипломаты.

Кроме этого, заявляется, что «жертвой правосудия по-американски стала студентка Мария Бутина, арестованная по надуманным обвинениям и заключенная в тюрьму».

«Госдепу не удастся отвлечь от этих возмутительных случаев наше внимание. Призываем американцев прекратить вступаться за бесчинствующих на Азовском море подопечных, начать предметный диалог по проблеме российских граждан в американских тюрьмах», - заявили в посольстве.

Как сообщал УНИАН, ранее Государственный департамент Соединенных Штатов Америки призвал Российскую Федерацию прекратить задержания в Азовском море торговых судов, следующих в украинские порты.

«Соединенные Штаты осуждают нарушение норм международного судоходства в Азовском море и Керченском проливе. Начиная с апреля, Россия задержала сотни торговых судов и в последние недели остановила не менее 16 торговых судов, которые пытались попасть в украинские морские порты», - говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Хезер Науэрт.

«Действия России, препятствующие морскому сообщению, являются очередным примером ее продолжающейся кампании по подрыву и дестабилизации ситуации в Украине, а также ее пренебрежения к международным нормам», - отметила Науэрт.