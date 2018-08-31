Под Крымским мостом разбирают конструкции (фото)

Водолазы проведут аналогичную работу на морских участках железнодорожной части Крымского моста, строительство которой сейчас находится в активной фазе.

В Керченском проливе проводится поэтапный демонтаж вспомогательной инфраструктуры, с помощью которой погружались сваи, бетонировались опоры и монтировались пролеты автодорожной части Крымского моста.

Демонтаж временных объектов в акватории выполняется совместно с водолазами. На протяжении трассы моста длиной 19 км работает несколько водолазных станций, говорится на сайте Крымского моста.

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Так, водолазы обследуют дно и поднимают на поверхность все металлические предметы. Сваи рабочих площадок, погруженные на разную глубину, извлекаются целиком или срезаются ниже линии размыва морского дна.

"Мы проводим под водой электрокислородную резку рабочих свай. Сначала размываем участок дна вокруг каждой сваи, потом срезаем ее на метр ниже линии размыва, чтобы не было "пеньков". Далее кран вытаскивает трубу на поверхность, на рабочий мост. Таким способом только наша станция уже обследовала и расчистила более трех километров территории вдоль трассы Крымского моста", - рассказали в водолазной станции.

Ранее СМИ сообщали, что на Керченский мост и дорогу к нему Кремль потратил более $6 млрд, но после открытия объекта цены на полуострове выросли, турпоток почти не изменился, а экономика региона продолжила свое пике.