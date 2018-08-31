В Сумской области передатчики аналогового телевидения продолжат работу до конца года в пяти городах

До конца года аналоговое вещание сохранится в Шостке, Белополье, Сумах, Тростянце и Ахтырке.

В Сумской области до 31 декабря передатчики аналогового телевидения продолжат работу в пяти городах.

Об этом сообщила представитель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания в Сумской области Лариса Якубенко.

«До конца года аналоговое вещание сохранится в пяти населенных пунктах Сумской области - в Шостке, Белополье, Сумах, Тростянце и Ахтырке. Это обеспечит телесигнал на территориях, которые являются пограничными со страной-агрессором. Но с 1 января 2019 года аналоговые телетрансляции будут прекращены здесь окончательно», - сказала она.

По ее информации, в этот период в регионе в аналоговом формате в эфире будут транслироваться 18 телеканалов, в том числе и местные.

Читайте такжеВ Украине отключают аналоговое ТВ

При этом Якубенко отметила, что сегодня в городах области наблюдается значительный спрос на телетюнеры, которые обеспечивают прием цифрового телесигнала.

Как сообщал УНИАН, 29 августа Кабинет министров Украины принял решение, согласно которому аналоговое телевещание будет действовать до 31 декабря 2018 года на территориях, граничащих с Россией, а также для Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НГТУ) и местных телекомпаний, не имеющих цифровых лицензий. Это решение касается пограничных районов Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

Сегодня, 31 августа, в Украине отключат аналоговое телевизионное вещание, вместо него будет работать цифровое.