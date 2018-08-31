Аналоговое вещание на приграничных с РФ территориях будет до мая 2019-го - правительство

Напомним, на всей территории Украины аналоговое вещание перестанет работать с 31 августа.

Действие аналогового вещания в украинских городах, граничащих с Россией и временно оккупированных территориях, продлили до мая 2019 года.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров.

Также аналоговое вещание не прекратят на определенных территориях и для UA:Первого и местных каналов, которые еще не имеют лицензий на «цифру».

Ранее правительство решило временно не прекращать аналоговое телевещание для некоторых каналов на тех украинских территориях, которые граничат с Россией. Аналоговое вещание до конца года сохранят для телекомпаний, которые еще не имеют лицензий на цифровое вещание.

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Список каналов, которые продолжат аналоговое вещание до 31 декабря, должен определить Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

Правительство решило продолжить процесс перехода на «цифру» для защиты национального информационного пространства Украины.

31 июля аналоговое вещание прекратило свое действие в Киеве и Кировоградской области.

Как ранее сообщалось, на всей территории Украины аналоговое вещание перестанет работать с 31 августа.