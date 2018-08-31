В Украине с 1 сентября подешевеют билеты на поезда

В первый день осени вступает в действие коэффициент 1,02 индексации к тарифам на перевозки пассажиров, вместо 1,07.

С 1 сентября будет снижена стоимость проезда в пассажирских поездах дальнего следования, курсирующих по территории Украины, сообщает пресс-служба публичного акционерного общества "Укрзализныця".

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Согласно сообщению, 20 апреля 2018 года был издан наказ Министерство инфраструктуры №184, который определяет 13 различных календарных периодов, которые влияют на стоимость проезда.

В частности, в первый день осени вступает в действие коэффициент 1,02 индексации к тарифам на перевозки пассажиров во внутреннем сообщении по календарным периодам.

Например, стоимость проезда 31 августа по маршруту Киев - Львов в вагоне купе поезда №141 стоит 347,92 грн, а на следующую пятницу аналогичный билет будет стоить 333,92 грн, в вагоне купе поезда № 29 Киев - Ужгород стоит 728,19 грн, а будет стоить 696,39 грн.

Данный коэффициент будет действовать до 31 сентября, после чего будет введено еще ниже коэффициент - 0,93.

Пресс-служба отметила, что с 1 июня по 31 августа действовал календарный период с коэффициентом 1,07.

Также на цену билета влияет и день недели, в который пассажир начинает путешествие.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» с 30 мая повысила тарифы на пассажирские перевозки на 12%. Стоит отметить, что компания планировала повысить тарифы на пассажирские перевозки с 1 апреля, однако этого не произошло в связи с тем, что соответствующий приказ не прошел все уровни согласования. Ведь, согласно закону, для повышения тарифов "Укрзализныця" должна получить согласование Министерства инфраструктуры, Государственной регуляторной службы и Минэкономразвития и других министерств, а также профсоюзов.

Проектом приказа предусматривается проведение индексации тарифов на перевозку пассажиров в два этапа по 12%. Второй этап должен состояться с 1 октября. В целом уровень индексации тарифов на перевозку пассажиров в декабре 2018 года по отношению к декабрю предыдущего года составит 25%.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» является публичным акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.