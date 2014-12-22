"Укрзализныця" назначила на праздники дополнительный поезд Днепропетровск - Львов

«Укрзализныця» продолжает назначать дополнительные поезда на новогодние и рождественские праздники. Так, назначен дополнительный поезд №509/510 Днепропетровск – Львов. В целом, к зимним праздникам уже назначено 14 дополнительных поездов», - сказано в пресс-релизе ведомства.

Согласно сообщению, поезд №509/510 будет отправляться из Днепропетровска 27, 29 декабря 2014 года и 1, 3, 5, 7, 9 января 2015 года в 13:55 и прибывать во Львов в 08:17.

В обратном направлении поезд будет отправляться 28, 30 декабря и 2, 4, 6, 8, 10 января в 09:40 и прибывать в Днепропетровск в 04:36.

В пресс-службе напомнили, что в период новогодних и рождественских праздников по Украине будут курсировать следующие дополнительные поезда: №291/292 Киев – Львов, №207/208 Киев - Ужгород, №239/240 Киев - Ужгород, №267/253 Киев - Ужгород, №219/220 Киев - Ивано-Франковск, №269/270 Киев - Ивано-Франковск, №217/218 Киев - Ивано-Франковск, №795/796 Киев - Винница, №210/209 Николаев - Киев, №242/241 Одесса - Ужгород, №272/273 Одесса - Черновцы, №501/502 Днепропетровск - Львов, №542/543 Кривой Рог - Львов.

Читайте такжеСреднесуточная продажа ж/д билетов через интернет составляет 16 тыс. штукКроме того, «Укрзализныця» назначила дополнительные рейсы графиковых поездов №773/774 Киев - Каменец-Подольский, №225/226 Ужгород - Харьков, №782/774, 773/781 Кременчуг, Полтава - Киев и №798/797 Одесса - Винница.

В целом, «Укрзализныця» подготовила более 3 тыс. пассажирских вагонов к работе в зимний период, из которых 2583 оборудованы системой электрообогрева.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" на зимние праздники готова обеспечить перевозку около 1,4 млн пассажиров в поездах дальнего следования по самым популярным направлениям.

Также «Укрзализныця» сообщила, что не планирует прекращать железнодорожное пассажирское сообщение с Российской Федерацией, в то время как Российские железные дороги (РЖД) с 14 декабря отменили 4 поезда, курсирующих через территорию Украины.