В Украине изменили правила регистрации автомобилей

Транспортные средства при продаже (или любом другом отчуждении) будут сразу перерегистрировать на нового владельца.

Кабинет министров отменил процедуру снятия транспортного средства с учета. Соответствующие изменения в Порядок государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов внесены постановлением Кабмина от 22 августа 2018 года № 637.

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Согласно документу, транспортные средства при продаже (или любом другом отчуждении) будут сразу перерегистрировать на нового владельца, пишет liga.net.

В перечне документов, подтверждающих правомерность приобретения авто, добавлен договор купли-продажи по результатам аукциона или электронных торгов.

Сервисные центры МВД также будут выдавать временный регистрационный талон и номерные знаки на автомобиль, который передан управляющему на основании договора, заключенного с Национальным агентством по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Временный регистрационный талон выдадут на срок, указанный в договоре управления.

В случае утраты техпаспорта и номерных знаков транспортного средства, переданного в управление Нацагентством по розыску коррупционных активов, новое свидетельство о регистрации и номерные знаки выдаются на основании заявления управляющего и договора управления.

Напомним, главный сервисный центр МВД запустил новый онлайн-сервис о первой регистрации авто.