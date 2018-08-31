Украина и еще три страны присоединились к санкциям против 6 компаний за строительство Керченского моста

Санкции были введены из-за действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к решению Совета Европейского Союза от 30 июля о введении санкций в отношении 6 компаний, причастных к незаконному строительству моста через Керченский пролив в оккупированный Россией Крым.

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Об этом говорится в заявлении Высокого представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини, размещенном на сайте Совета ЕС.

В частности, 30 июля Совет ЕС принял решение 2018/1085, согласно которому шесть компаний были добавлены в список юридических и физических лиц, на которых распространяется действие санкций ЕС.

Санкции были введены из-за действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

"Страны-кандидаты Черногория и Албания, страна Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, которая является членом европейской экономической зоны, а также Украина присоединились к этому заявлению", - говорится в документе.

Указанные страны должны осуществить шаги, чтобы их национальная политика соответствовала решению Совета ЕС о санкциях. В ЕС приняли к сведению обязательства этих стран и приветствовали их решение.

Как сообщал УНИАН, 30 июля Совет ЕС ввел санкции в отношении 6 компаний, причастных к незаконному строительству Керченского моста.

"Совет ЕС добавил шесть компаний в список тех, кто подпадает под ограничительные меры из-за действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Они включены в список из-за участия в строительстве Керченского моста, который соединяет Россию с незаконно аннексированным Крымским полуостровом. Своими действиями они поддерживали укрепление контроля России над аннексированным Крымским полуостровом, которые, в свою очередь, еще больше подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", - говорится в сообщении.

В этой связи отмечается, что ограничительные меры касаются замораживания активов этих шести компаний в ЕС. В то же время европейские компании и лица из ЕС не могут вести дела с этими компаниями и предоставлять им любые средства.

Вследствие указанного решения Совета ЕС общее количество компаний, в отношении которых введены санкции за оккупацию Крыма, увеличилось до 44. Ранее ЕС ввел запрет на въезд и замораживание активов 155 человек, причастных к нарушению территориальной целостности Украины в связи с аннексией Крыма.

В Официальном журнале ЕС сообщается, что санкции вводятся в отношении «АО «Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург», «ПАО «Мостотрест», «Судостроительный завод «Залив», «ООО «Стройгазмонтаж» (групп СГМ), «OOO «Стройгазмонтаж-Мост» и «АО «ВАД».

В ЕС напомнили, что другие ограничительные меры, введенные из-за ситуации в Украине, касаются конкретных секторов российской экономики - банковского, финансового и энергетического секторов РФ. Эти санкции действуют до 31 января 2019 года. Кроме того, санкции, введенные из-за незаконной аннексии Крыма и Севастополя, действуют до 23 июня 2019 года.