В Ривненской области суд запретил Концерну РРТ отключать аналоговое телевидение

Напомним, согласно решению правительства, 31 августа 2018 года должно быть выключено аналоговое телевидение по всей Украине.

30 августа Сарненский районный суд Ривненской области вынес определение, которым запретил Концерну радиовещания, радиосвязи и телевидения совершать любые действия, связанные с прекращением использования технологии аналогового телевидения.

Копию решения, направленную судом 31 августа, «Детектору медиа» дал генеральный директор Концерна РРТ Петр Семерей.

Определение вынесено в обеспечение иска, который подала гражданка Украины Мизюрко Надежда Ефимовна против Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения. Третьими лицами по делу выступают Управление защиты потребителей в Ривненской области, телеканал «1+1» (ООО «Телерадиокомпания “Студия 1+1”») и Кабинет Министров Украины.

В самом иске истица просит суд признать за ней право на получение информации через аналоговое телевизионное вещание и обязать Нацсовет и Концерн РРТ обеспечить ей доступ к получению информации через аналоговое ТВ.

Вместе с иском госпожа Мизюрко подала заявление об обеспечении иска, который удовлетворил 30 августа суд. Своим определением суд:

- остановил действие нормы о прекращении использования радиотехнологии аналогового телевизионного вещания в Плане использования радиочастотного ресурса Украины, утвержденного постановлением Кабмина;

- запретил Концерну РРТ совершать любые действия, связанные с прекращением использования радио технологии аналогового телевизионного вещания;

- запретил Нацсовету принимать любые решения, связанные с прекращением использования радиотехнологии аналогового телевизионного вещания.

Петр Семерей сообщил, что Концерн РРТ будет выполнять решение суда.

Замглавы Нацсовета Ульяна Фещук в комментарии сказала: «В Национальный совет такое решение пока не поступало. В открытых судебных реестрах информация о вынесении такого определения по состоянию на вечер 31 августа отсутствует. Согласно действующему законодательству, в частности Постановлению КМУ о прекращении использования аналоговой технологии телевизионного вещания, Национальным советом уже были приняты соответствующие решения».

Пресс-служба группы «1+1 медиа» на запрос сообщила, что не имела никакой информации и, соответственно, отношения к этому судебному процессу.

«Мы с решением не знакомы, но из того, что видели в публикациях, то в целом, требования сформированы достаточно полно. Однако то, что требует истец, - значительно шире позиции нашей медиагруппы. Как мы уже неоднократно отмечали, "1+1 медиа" поддерживает одновременное отключение аналогового эфира в крупных городах, однако мы категорически против отключения населенных пунктов с количеством населения менее 50 тыс. лиц, без факта подтверждения у них наличия сигнала Т2», - отметила пресс-служба группы в ответ на вопрос, поддерживает ли «1+1» исковые требования истицы.

Относительно действий «1+1 медиа» в связи с вынесением постановления пресс-служба сообщила: «Мы занимаем выжидательную позицию. Как и в ситуации с первыми решениями Кабмина и Нацсовета по Киеву и Кропивницкому, мы будем оспаривать их в судебном порядке. Кроме того, мы обратились к КРРТ с требованием придерживаться действующих договоров с вещателями».

Напомним, согласно решению правительства, 31 августа 2018 года должно быть выключено аналоговое телевидение по всей Украине. А в ночь с 31 июля на 1 августа состоялся первый этап отключения в Киеве и Кировоградской области.

Телеканал «1+1» обжаловала постановление Кабинета Министров и решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания по отключению аналогового телевидения.

18 июля правительство приняло изменения в постановления об отключении аналогового телевидения о сохранении аналогового вещания на территориях с особым режимом вещания (зона ООС и на границе с Крымом).

29 августа правительство продлило аналоговое вещание каналов Национальной общественной телерадиокомпании Украины, местных вещателей, которые не имеют цифровых лицензий, и передатчиков на границе с Российской Федерацией, до 1 мая 2019 года.

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Также 29 августа Национальная рада по вопросам телевидения и радиовещания принял решение об утрате силы с 1 сентября лицензий на аналоговое вещание 39 телеканалов (40 юридических лиц). Вещатели должны в течение 10 дней сдать свои недействительные лицензии или в течение месяца переоформить лицензии, которые частично останутся в силе (удалить с них передатчики, подлежат выключению).

Тем временем 29 августа Николаевское облэнерго за долги вырубило электроэнергию Николаевской филиала Концерна РРТ, которое является оператором телевизионных и радиопередатчиков. В результате в области исчезло аналоговое и цифровое эфирное вещание, а также радиовещание тех радиостанций, чьи передатчики расположены на башнях Концерна РРТ.

Еще семь облэнерго предупредили Концерн РРТ о намерении отключить электроснабжение филиалов Концерна-за задолженности за электроэнергию.

С 18 июня ежедневно с 6:00 до 18:00 Концерн РРТ отключает аналоговую трансляцию телеканала «UA:Первый» в девяти городах: Белополье (Сумская область), Винница, Днепр, Изюм (Харьковская область), Киев, Ковель (Волынская область), Одесса, Тернополь и Чернигов. Причина – задолженность НСТУ за услуги Концерна РРТ, что возникла в 2018 году из-за недофинансирования НСТУ из государственного бюджета.