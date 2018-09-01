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В Азовском море береговая охрана ФСБ РФ задержала украинский балкер

17:11, 01 сентября 2018
Транспорт/Связь
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Вблизи Бердянска береговая охрана ФСБ РФ задержала украинский сухогруз / фото УНИАН

Об этом председатель наблюдательного совета фонда «Майдан иностранных дел», главный редактор издания Black Seа News Андрей Клименко написал в Facebook.

"Это 99-е задержание непосредственно в море (с 17 мая 2018 года): украинский балкер AMADORE обыскивают уже более 10 часов. В ночь на субботу береговая охрана ФСБ РФ задержала его на пути из Мариуполя вблизи Бердянска", - написал Клименко.

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По его словам, балкер задержали после полуночи, а на 10 часов утра судно еще продолжало стоять.

"Как правило, такие задержания продолжаются около 3-х часов", - отметил он.

Клименко добавил, что на пути в Азовское море это судно ожидало разрешение в Керченском проливе в течение 119 часов.

Как сообщал УНИАН, со второй половины апреля российские пограничники начали досматривать иностранные суда, следующие в/из украинских портов. По данным Мининфраструктуры, по состоянию на 16 июля количество задержанных для осмотра российскими пограничниками судов составляло 148.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов заявлял, что военно-политическое руководство РФ рассматривает Азово-Черноморский регион как важный плацдарм для дальнейшей экспансии.

Командование ВМС Украины заявило, что российская агрессия в Черном и Азовском морях является реальностью, и обнародовало стратегию развития украинского военного флота до 2035 года, которая даст возможность противостоять действиям РФ.

Президент Украины Петр Порошенко поручил подготовить заседание Совета национальной безопасности и обороны по ситуации в Азовском море.

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Теги: #бердянск#Азовское море#береговая охрана