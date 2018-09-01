В Азовском море береговая охрана ФСБ РФ задержала украинский балкер

На пути в Азовское море задержанный балкер Amadore ждал разрешения в Керченском проливе в течение 119 часов.

Вблизи Бердянска сегодня ночью береговая охрана ФСБ РФ задержала украинское судно Amadore.

Об этом председатель наблюдательного совета фонда «Майдан иностранных дел», главный редактор издания Black Seа News Андрей Клименко написал в Facebook.

"Это 99-е задержание непосредственно в море (с 17 мая 2018 года): украинский балкер AMADORE обыскивают уже более 10 часов. В ночь на субботу береговая охрана ФСБ РФ задержала его на пути из Мариуполя вблизи Бердянска", - написал Клименко.

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По его словам, балкер задержали после полуночи, а на 10 часов утра судно еще продолжало стоять.

"Как правило, такие задержания продолжаются около 3-х часов", - отметил он.

Клименко добавил, что на пути в Азовское море это судно ожидало разрешение в Керченском проливе в течение 119 часов.

Как сообщал УНИАН, со второй половины апреля российские пограничники начали досматривать иностранные суда, следующие в/из украинских портов. По данным Мининфраструктуры, по состоянию на 16 июля количество задержанных для осмотра российскими пограничниками судов составляло 148.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов заявлял, что военно-политическое руководство РФ рассматривает Азово-Черноморский регион как важный плацдарм для дальнейшей экспансии.

Командование ВМС Украины заявило, что российская агрессия в Черном и Азовском морях является реальностью, и обнародовало стратегию развития украинского военного флота до 2035 года, которая даст возможность противостоять действиям РФ.

Президент Украины Петр Порошенко поручил подготовить заседание Совета национальной безопасности и обороны по ситуации в Азовском море.