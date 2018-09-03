В Киеве на два месяца закрыли один из входов на станцию метро "Тараса Шевченко"

Ограничения введены в направлении улицы Еленовской в связи с обустройством сквера.

В Киеве на два месяца закрыли один из входов/выходов станции метро "Тараса Шевченко".

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Как сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен", ограничения в работе станции связаны с обустройством сквера на территории рядом со входом.

"С 3 сентября по 31 октября 2018 года будет закрыт вход/выход подземного перехода станции метро «Тараса Шевченко» в направлении улицы Еленовской, со стороны ЗАО «Киевмлын» в связи с обустройством сквера на улице Межигорской, 83, коммунальным объединением «Киевзеленстрой», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Киеве запустят трамвай с Троещины на Осокорки.