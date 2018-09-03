«Укрзализныця» должна учитывать интересы бизнесов и состояние экономики при принятии решения о росте тарифов - глава Кабмина

Гройсман отметил важность принятия сбалансированного тарифного решения, так как от работы «Укрзализныци» зависят много секторов экономики страны, в том числе, экспортоориентированные.

«Укрзализныця» должна учитывать состояние экономики страны при намерении повысить тарифы на грузовые ж/д перевозки и вместе с бизнесом найти сбалансированное решение по этому вопросу.

Об этом в ходе рабочего визита на шахту «ДТЭК им. Героев Космоса» заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает uaprom.info.

«Укрзализныця» всегда должна учитывать реальное состояние национальной экономики и работать с соответствующими ассоциациями, чтобы любые корректировки (тарифов – прим.) были абсолютно рыночными и приемлемыми для остальных секторов экономики. Это касается металургии, агропромышленного комплекса и других отраслей», - сказал Гройсман.

Он отметил важность принятия сбалансированного тарифного решения, так как от работы «Укрзализныци» зависят много секторов экономики страны, в том числе, экспортоориентированные.

«Я за разумный баланс. Поэтому буду призывать участников рынка и «Укрзализныцю» его придерживаться», - подчеркнул Гройсман.

По словам премьера, консультации бизнеса и «Укрзализныци» по вопросам тарифов будут еще продолжаться.

Как сообщалось, руководители профильных промышленных ассоциаций направили письмо премьер-министру Владимиру Гройсману, первому вице-премьеру – министру экономического развития и торговли Степану Кубиву, вице-премьеру Владимиру Кистиону, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну и главе «Укрзализныци» Евгению Кравцову, в котором призвали отказаться от реализации проекта приказа Минфинфраструктуры от 13 июля 2018 года о росте порожнего тарифа.

По мнению ассоциаций, безосновательное повышение железнодорожных тарифов и стоимости использования вагонов «Укрзализныци» стоило украинской промышленности только за период с ноября 2017 года по июль 2018 года почти 19 млрд грн. дополнительно.

Напомним, Государственная регуляторная служба Украины не поддержала это повышение. 29 августа на совещании по этому вопросу глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина сообщила, что постоянно действующая рабочая группа, в состав которой входят представители Государственной регуляторной службы, МЭРТ и Министерства инфраструктуры и транспорта, продолжит рассматривать проект приказа Мининфраструктуры от 13 июля 2018 года, который предусматривает рост тарифов ПАО «Укрзализныця» на перевозку порожних вагонов для 1 класса грузов (уголь, руда, щебень, соль) на 95%. По ее словам, в результате повышения тарифов предприятия понесут дополнительные расходы в размере 5,6 млрд грн, что существенно усилит финансовую нагрузку на бизнес.