Бизнес недоволен качеством услуг "Укрзализныци"

Эксперт назвал тупиковой ситуацию, когда для борьбы с дефицитом активно наращивается вагонный парк без надлежащего обеспечения локомотивной тягой.

На сегодняшний день ключевыми показателями для оценки ситуации на "Укрзализныце" являются не физические объемы перевозок, а качественные характеристики.

Такое мнение высказал старший аналитик "Центра транспортных стратегий" Павел Руденко, отвечая на вопрос 5 канала.

"Бизнес в течение 2018 года неоднократно отмечал ухудшение эффективности работы "УЗ", что привело к снижению перевозки грузов в полувагонах за 7 месяцев 2018-го на 3% год к году. В тот же период среднесуточный рабочий парк полувагонов вырос на 5,25 тыс. единиц, или на 7% год к году. Также за 7 месяцев текущего года по 2017 года оборот полувагонов вырос с 8 до 8,7 суток", – сказал он.

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Эксперт назвал тупиковой ситуацию, когда для борьбы с дефицитом активно наращивается вагонный парк без надлежащего обеспечения локомотивной тягой.

"Вагоны превращаются просто в "склады на колесах", и резко возрастает количество брошенных поездов. От этого общая ситуация с грузоперевозками ухудшается еще быстрее", – отметил Руденко.

Ранее президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков выразил уверенность, что украинские металлургические предприятия из-за проблем с логистикой не смогли в полной мере воспользоваться благоприятной ситуацией на внешних рынках.

Президент "Укрметаллургпрома" напомнил, что в текущем году украинские меткомбинаты увеличили выплавку стали на 6% без учета временно потерянных территорий.

"Но рост мог быть не 6%, а 10% и больше. К сожалению, мы не можем оперативно и в нужных объемах подвезти сырье на наши предприятия, вывезти готовую продукцию, и это относится как к металлургической продукции, так и к железорудному сырью", – акцентировал Каленков.