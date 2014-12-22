Китайцы заказали у Boeing 60 самолетов на $6 млрд

Общая каталожная стоимость лайнеров составляет около $6 млрд, поставки намечены на 2016-2020 гг, сообщают Ведомости со ссылкой на MarketWatch.

Заказ последовал всего через квартал после объявления о сделке на 80 Boeing-737 от сингапурской BOC Aviation. Недавно Boeing увеличил прогноз спроса на авиаперевозки в Азии: только Китаю понадобится 6020 авиалайнеров в следующие 20 лет. Авиаконцерн считает, что росту воздушного сообщения будет способствовать рост выездного туризма и бизнес-поездок.

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Акции Boeing с начала года подешевели на 7,5%, при этом индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 7,4%.

Ранее УНИАН сообщал, что по прогнозу Boeing в 2014 году число путешествующих авиатранспортом пассажиров составит 3 млрд, из-за чего спрос на рынке новых пассажирских самолетов будет расти сверх прогноза.