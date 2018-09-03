Средства во всех кассах Киевского метрополитена из-за долга попали под арест

Арест наложен в рамках исполнительного производства, по которому с метрополитена взимается 1,83 млрд гривен долга в пользу компании «Укррослизинг».

Государственный исполнитель Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции вынес постановление об аресте средств коммунального предприятия «Киевский метрополитен», находящихся во всех кассах метрополитена, и тех, которые поступают в них. Об говорится в решении Хозяйственного суда г. Киев от 22 августа 2018 года.

«07.06.2018 в рамках исполнительного производства ВП №55700556 государственным исполнителем было вынесено постановление об аресте средств должника, которым наложен арест на средства в пределах суммы 1 833 404 183,64 грн, находящиеся во всех кассах КП «Киевский метрополитен» и те, которые поступают в них», - говорится в сообщении.

Указанным постановлением определено, что арест распространяется на средства, поступающие во все кассы КП «Киевский метрополитен» после принятия указанного постановления. При этом все расходные операции по кассам при поступлении средств следует остановить.

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Средства, находящиеся в кассах КП «Киевский метрополитен», должны зачисляться на депозитный счет Министерства юстиции Украины или расчетный счет коммунального предприятия в «Укрсиббанке». Это будет продолжаться до полного исполнения решения суда по взысканию 1,83 млрд грн долга.

Также сообщается, что КП «Киевский метрополитен» обжаловало арест собственных средств в кассах, но суд признал действия госисполнителя правомерными. В частности, суд не принял во внимание утверждение метрополитена о том, что арест денег в кассах противоречит предписаниям Инструкции по организации принудительного исполнения решений (приказ Минюста №512/5 от 02.04.2012), «поскольку в данной Инструкции содержится порядок действий исполнителя по изъятию наличных денег из касс должника, в то время как наложение ареста на такие средства направлено на их физическое сохранение с целью исполнения решения суда».

Как сообщил УНИАН, 31 января 2017 года Киевский апелляционный хозсуд постановил взыскать с КП «Киевский метрополитен» в пользу «Укррослизинга» 1,97 млрд грн задолженности по договору о финансовых лизинговых услугах, согласно которому фирма в 2009 году передала метрополитену в пользование 100 вагонов.

Справка УНИАН. Основателем компании «Укррослизинг» является кипрская компания «Укррослизинг Сайпрус Лимитед», бенефициаром которой с августа значится Уве Кристиан Ешнер из Вены. В январе текущего года некоторые СМИ обнародовали информацию о том, что единственным бенефициаром компании «Укррослизинг» стал предприниматель Павел Фукс.