Транзитные перевозки между Украиной и РФ упали в 5 раз — глава УЗ

Экспортно-импортные операции, разрешенные в/из России уменьшились в несколько раз с начала военных действий.

Транзитные перевозки между Россией и Украиной с 2012 года уменшились более чем в 5 раз.

Об этом заявил и.о. председателя "Укрзализныци" Евгений Кравцов в эфире Радио НВ.

"Экспортно-импортные операции, разрешенные в/из России уменьшились в несколько раз с начала военных действий. Если говорить о транзитных перевозках, то они с 2012 года уменьшились более чем в 5 раз", - сказал он, добавив, что в основном из России завозится преимущественно угль, материалы для строительства.

При этом Кравцов отметил, что потеря транзита для "Укрзализныци" это минус, ведь такие перевозки предоставляют больше доходов, чем внутренние: "Стоимость транзитных перевозок преимущественно в 4 раза дороже внутренних".

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"На сегодняшний день у нас есть сообщение с Россией, но пассажиропоток уменьшается из года в год. Потеря транзита, не только из России, но и из Средней Азией, из-за ограничений со стороны РФ и в других направлениях, является очень существенным и серьезным экономическим вопросом для бесперебойной работы Укрзализныци. И те средства, которые недополучили по транзиту, их необходимо получить на внутреннем рынке. Для этого необходимо больше повышать тарифы на внутреннем рынке", - сказал он.

Кроме того, глава "Укрзализныци" отметил, что уменьшились объемы также пассажирских перевозок. По его словам, в 2013 году объем перевозки составлял более 5 млн человек, тогда как по результатам 2017 перевезено меньше 1 млн пассажиров.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Украина не ощутит ущерба от закрытия пассажирского железнодорожного сообщения с Российской Федерацией, так как поезда, курсирующие в данный момент в Россию, могут быть использованы для внутренних перевозок на территории Украины и в направлении стран Европы.