Юго-Западная железная дорога к празднику оказала помощь детдомам Винничины

Ко Дню Святого Николая детские дома Винницкой области получили новую технику, мебель и одежду для воспитанников от Юго-Западной железной дороги, которая уже четыре года шефствует над детьми. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой железной дороги.

Так, около полусотни воспитанникам Винницкого областного специализированного дома ребенка для детей с поражением ЦНС и психики железнодорожники кроме игрушек и сладких подарков привезли холодильники, чайники, утюги, бесперебойник напряжения и мотокосу, а также шапки, перчатки и белье.

«Мы всеми силами пытаемся улучшить жизнь детей в детских домах. Построили игровые площадки, заменили 1200 квадратных метров асфальтового покрытия вокруг дома. Теперь дети, которые передвигаются на колясках, могут беспрепятственно гулять на улице. Все пожелания руководства детского дома мы стараемся выполнять, чтобы детям было хорошо, тепло и уютно», - рассказал начальник Юго-Западной железной дороги Алексей Кривопишин.

Воспитанники Ивановской школы-интерната для детей с недостатками умственного развития благодаря железнодорожникам получили отремонтированный пищеблок, швейную машинку, морозильную камеру, школьную форму и обувь.

Без внимания Юго-Западной железной дороги не осталась и Самгородская специальная общеобразовательная школа-интернат для детей с недостатками зрения. Данному заведению подарили прибор для определения остроты зрения, а также изменили освещение в одном из корпусов.

В течение четырех лет железнодорожники опекаются судьбой детских домов Винницкой области, обустраивают их мебелью: шкафами, столами, стульями для дошкольников и партами, а также необходимой техникой и одеждой.