Запрет на полеты в аэропорт Запорожья продлен на 2 дня

Об этом сообщил агентству УНИАН глава Государственной авиационной службы Денис Антонюк. "Запрет на полеты в аэропорту продлен на два дня, до утра четверга",- сообщил он.

"Причина запрета все та же – для обеспечения безопасности пассажиров", - добавил Денис Антонюк.

Читайте такжеМинобороны: аэропорты Харькова, Запорожья и Днепропетровска закрыты из соображений безопасности

Как сообщал УНИАН, 13 декабря Госавиаслужба закрыла из соображений безопасности все полеты в Харьков, Днепропетровск и Запорожье. 16 декабря аэропорты Днепропетровска и Харькова возобновили работу в штатном режиме. Для аэропорта Запорожья запрет на полеты был продлен сначала до 20, а затем – до 23 декабря.