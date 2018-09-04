Долг "UA: Первый" за услуги связи превысил 80 миллионов - в бюджете на это денег нет

В государственном бюджете средства для погашения задолженности, которая продолжает расти, не предусмотрены.

Из-за недостаточного финансирования из государственного бюджета задолженность телеканала "UA: Первый" (Национальной общественной телерадиокомпании Украины) за телекомуникационные услуги перед Концерном радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) превысила 80 миллионов гривень.

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Об этом говорится в письме генерального директора КРРТ Петра Семерея в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, текстом которого располагает УНИАН.

"По состоянию на 23 августа 2018 года сложилась угрожающая ситуация с эфирным телерадиовещанием в Украине по следующим причинам: ОАО "НОТУ" не получило должной финансовой поддержки из бюджета Украины и, соответственно, не оплатило телекоммуникационные услуги Концерну РРТ и другим операторам телекоммуникаций. Задолженность перед Концерном РРТ за предоставленные услуги превысила 80 миллионов гривень и продолжает расти. В бюджете Украины средства не предусмотрены", - говорится в письме.

В то же время, как отмечается в письме, в соответствии с решениями Нацсовета трансляция всех программ "UA: Первый" продолжается и по просьбе премьер-министра Украины Концерн РРТ передатчики не выключает.

"Фактически в 2018 году трансляция программ НОТУ осуществляется за счет средств, полученных от трансляции программ аналогового телевидения коммерческих телекомпаний", - отмечается в тексте.

По словам главы КРРТ, с отключением аналогового телевидения в Киеве и Кировоградской области Концерн за август потерял 2 миллиона гривень реальных средств от коммерческих телекомпаний.

Как сообщал УНИАН, 13 июня Кабинет министров принял решение о продлении сроков использования технологий аналогового телевизионного вещания до 31 августа 2018 года. Продление действия аналогового телевещания распространяется на все области, кроме Киева и Кировоградской области, где аналоговое вещание отключили 31 июля 2018 года.

В июне в Мининформполитики заявили, что в связи с долгами "UA: Первый" перед Концерном радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) Кабинет министров и Верховная Рада должны срочно решить вопрос о дофинансировании Национального общественного телевидения Украины (НОТУ).

29 августа на заседании правительства было принято решение о продлении аналогового вещания на приграничных территориях с РФ, для НОТУ и региональных телекомпаний без цифровых лицензий, до 1 мая 2019 года.

30 августа Сарненский районный суд Ривненской области вынес определение, которым запретил Концерну радиовещания, радиосвязи и телевидения совершать любые действия, связанные с прекращением использования технологии аналогового телевидения.

Однако в Украине все-таки отключили аналоговое телевидение по всей территории страны, несмотря на решение Сарненского районного суда.