В Украине наметился новый виток роста цен на топливо

Розничные цены на топливо растут из-за длительного ослабления гривни к доллару и евро.

С 3 на 4 сентября крупные сети АЗС подняли цены на топливо, об этом пишет Еnkorr со ссылкой на данные мониторинга Консалтинговой группы А-95.

Читайте такжеУкраинцы стали реже покупать бензин на АЗС

На 50 копеек/литр подорожало топливо в сети WOG, Shell поднял цены на 30 копеек/литр. На UPG цены на бензины выросли на 30 копеек/литр ДТ - на 20 копеек/литр. В сети "БРСМ-Нафта" стоимость топлива выросла на 35-50 копеек/литр.

Розничные цены растут из-за продолжающегося ослабления гривни по отношению к доллару и евро. За последние две недели официальный курс гривны к доллару опустился на 2,4% до 28,38 гривни/доллар с 27,7 гривни/доллар, к евро - на 4,1% с 31,63 гривни/евро до 32,94 гривни/евро.

Также в начале сентября продолжился рост европейских котировок бензина и дизтоплива. По сравнению со средним значением котировок за последние две недели августа, бензин вырос на 1% (10 долларов/тонна), дизтопливо - на 3% (20 долларов/тонна).

Напомним, рост цен в рознице начался с 20-х чисел августа в ответ на резкое ослабление гривны. С того времени в национальных сетях топливо подорожало на 1-1,5 гривни/литр. В течение августа национальная валюта обесценилась по отношению к доллару на 5,1% или 1,48 гривни/доллар.