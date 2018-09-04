КРРТ заявил о преждевременном отключении аналогового ТВ и угрозе цифровому вещанию

Штрафы, пени, санкции и невыплата заработной платы парализуют деятельность Концерна РРТ и приведет к отключению цифрового вещания.

Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) заявил о готовности отключить цифровое вещание из-за долгов «UA: Первый» (Национальной общественной телерадиокомпании Украины) и убытков от преждевременного отключения аналогового телевидения.

Об этом говорится в письме генерального директора КРРТ Петра Семерея в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, текстом которого располагает УНИАН.

«Учитывая, что отключение аналогового телевидения по всей Украине без погашения задолженности Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) может привести к отключению радиотелевизионных передающих центров и прекращению трансляции программ, в том числе и цифрового телевидения, а штрафы, пени, санкции и невыплата заработной платы парализуют деятельность Концерна РРТ, то принятие решения об отключении аналогового телевидения в Украине является преждевременным», - заявил он.

По словам главы КРРТ, с отключением аналогового телевидения в Киеве и Кировоградской области Концерн только за август потерял 2 млн грн реальных средств от коммерческих телекомпаний.

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«По состоянию на 23 августа в Концерне РРТ сложилась критическая финансовая ситуация. Задолженность по заработной плате составляет 5,5 млн грн, по налогам и сборам - 8,9 млн грн и за электроэнергию - 19,2 млн грн», - сказано в письме.

При этом Семерей отметил, что за несвоевременную выплату заработной платы предусмотрена уголовная ответственность руководителя Концерна РРТ, а за несвоевременную уплату налогов - штрафные санкции и пеня, за неуплату электроэнергии - пеня и отключение электроснабжения передающих центров.

Концерн РРТ также попросил Национальный совет Украины направить обращение в Кабинет министров и в Верховную Раду с просьбой срочно решить вопрос финансирования НОТУ.

Как сообщал УНИАН, из-за недостаточного финансирования из государственного бюджета задолженность телеканала «UA: Первый» (Национальной общественной телерадиокомпании Украины) за телекоммуникационные услуги перед Концерном радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) превысила 80 млн грн.

Ранее Концерн РРТ сообщил о планах построить государственный мультиплекс цифрового телевидения в качестве альтернативы четырем частным мультиплексам провайдера цифрового телевидения «Зеонбуд», что было зафиксировано в соответствующем распоряжении правительства.

Как известно, 13 июня Кабинет министров принял решение о продлении сроков использования технологий аналогового телевизионного вещания до 31 августа 2018 года. Продление действия аналогового телевещания распространяется на все области, кроме Киева и Кировоградской области, где аналоговое вещание отключили 31 июля 2018 года.

В июне в Мининформполитики заявили, что в связи с долгами "UA: Первый" перед Концерном радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) Кабинет министров и Верховная Рада должны срочно решить вопрос о дофинансировании Национального общественного телевидения Украины (НОТУ).

29 августа на заседании правительства было принято решение о продлении аналогового вещания на приграничных территориях с РФ (для НОТУ и региональных телекомпаний без цифровых лицензий) до 1 мая 2019 года.

30 августа Сарненский районный суд Ривненской области вынес определение, которым запретил Концерну радиовещания, радиосвязи и телевидения совершать любые действия, связанные с прекращением использования технологии аналогового телевидения.

Однако в Украине все-таки отключили аналоговое телевидение по всей территории страны, несмотря на решение суда.

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Справка УНИАН. Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (Концерн РРТ) - государственный оператор телерадиовещания, радиорелейной и спутниковой связи. КРРТ относится к сфере управления Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. Заказчиками услуг Концерна РРТ является общенациональные телевизионные вещатели и радиокомпании Украины, областные, региональные телерадиокомпании, коммерческие телерадиокомпании, операторы телекоммуникаций и предприятия связи.

КРРТ занимается развертыванием и поддержкой эксплуатации цифровых телевизионных сетей самостоятельно и в сотрудничестве с компаниями-провайдерами.

Концерн РРТ обслуживает сеть передатчиков компании «Зеонбуд», большинство из которых установлены на опорах Концерна.

На данный момент единственным провайдером цифрового эфирного телевидения в Украине является компания «Зеонбуд», получившая лицензию Нацсовета по телерадиовещанию в декабре 2010 года. Компания оперирует многоканальной телесетью в составе четырех мультиплексов в стандарте DVB-T2 (MPEG-4).

Официально компания принадлежит кипрским офшорам. Ранее в СМИ высказывались мнения, что реальными собственниками являются Александр Янукович, Ринат Ахметов и Дмитрий Фирташ. В «Зеонбуде» эту информацию опровергли.